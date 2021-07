Sondaggi politici/ Partito di Conte al 10,7%, crollano M5s e Centrosinistra

La nascita di un partito guidato da Giuseppe Conte porterebbe brutte notizie al Movimento 5 Stelle, secondo i sondaggi politici di Euromedia Research per La Stampa. Secondo il celebre istituto, un soggetto politico guidato dall’ex premier si attesterebbe al 10,5%, rubando voti nell’area di Centrosinistra. Il M5s dimezzerebbe i suoi elettori: dal 14,5% odierno al 7%. Non se la passerebbe tanto meglio il Pd, dal 19,8% al 17,4%. In netto ribasso anche MDP-Articolo 1. Nessun problema, invece, per i partiti di Centrodestra.

I sondaggi politici di Euromedia Research si sono poi soffermati sul caos in casa Movimento 5 Stelle, chiedendo un giudizio agli elettori pentastellati. Per il 51,3% il Movimento deve evolversi e proseguire il suo processo di trasformazione verso una forma più classica di partito, mentre per il 38,8% deve tornare il movimento delle origini, quello che poneva degli aut aut forti. Il restante 9,9% non sa o non risponde.

SONDAGGI POLITICI, I DATI DI EUROMEDIA RESEARCH

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto con gli attuali partiti presenti in Parlamento. In vetta alla classifica troviamo ancora la Lega di Matteo Salvini, che passa dal 21,2% al 20,5%. Sempre più vicino Fratelli d’Italia, anche se in calo dello 0,1%: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 20,2%. Buone notizie invece per il Partito Democratico, in crescita dello 0,8% e quotato al 19,8%. Ancora brutte notizie per il Movimento 5 Stelle, in ribasso dell’1,7% e dato al 14,5%. Forza Italia si porta al 7,8%, +1,2% rispetto alla precedente rilevazione, mentre Azione di Carlo Calenda passa dal 3,1% al 2,8%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo MDP – Articolo 1 al 2,2% (-0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% (-0,3%) e Sinistra Italiana all’1,4% (-0,2%). Infine, spazio a +Europa all’1,6% (+0,2%), Federazione dei Verdi – Europa Verde all’1,4% (-0,3%).

