SONDAGGI POLITICI/ Pd 18%, Meloni 29%, Lega 9%. Elettori: bene FdI, ‘tiepidi’ i dem

SONDAGGI POLITICI DEL TERMOMETRO, LE INTENZIONI DI VOTO: FDI SOTTO IL 30%, PD FERMO

Le posizioni restano di fatto “cristallizzate” anche nei giorni caldi del Def, dell’emergenza migranti e del nodo nomine statali: i sondaggi politici diffusi dal “Termometro Politico” confermano in maniera “statica” tutte le posizioni di testa, a cominciare da Fratelli d’Italia che rimane appena sotto il 30% di consensi nazionali. Secondo le ultime intenzioni di voto del “Termometro”, il partito della Premier Meloni comanda tutti gli altri con il 29,4% delle preferenze, seguito ancora a debita distanza dal Pd di Elly Schlein rimasto fermo al 18,4% dopo gli exploit delle scorse settimane. Ancorato tra il 15 e il 17% rimane ancora il M5s di Giuseppe Conte, anche se viene dato in lieve recupero al 16,7% su scala nazionale.

I sondaggi politici danno la Lega di Salvini ancora in rialzo al 8,9% mentre vale ancora il 7,7% un Terzo Polo che da due giorni è sull’orlo della spaccatura completa tra Matteo Renzi e Carlo Calenda: interessante sarà vedere nei sondaggi politici condotti in queste ore cosa emergerà nei prossimi giorni come percezione dell’elettorato sul progetto pare fallito di “partito unico liberal-democratico”. Chiudono intanto le intenzioni di voto attuali Forza Italia di Berlusconi al 7,5%, Alleanza Verdi-Sinistra al 2,1%, superati da Per l’Italia con Paragone al 2,4%, mentre Unione Popolare di De Magistris all’1,5% e Democrazia Sovrana Popolare di Rizzo all’1,4% chiudono la rassegna quotidiana di sondaggi politici.

Rimanendo per un attimo sui sondaggi politici del Termometro si scopre che ancora questa settimana il giudizio complessivo sulla Premier Giorgia Meloni rimane piuttosto alto a livello nazionale: il 25,8% dice di avere piena fiducia nel suo operato, il 17,1% condivide in linea generale il suo Governo; 15,8% la critica mentre il 40,6% la “detesta” politicamente. Facendo invece un passo indietro, torniamo agli ultimi sondaggi politici Swg condotti negli scorsi giorni: una domanda in particolare riveste di grande importanza perché va a scandagliare il giudizio dell’elettorato intervistato nel merito delle singole decisioni dei propri partiti “favoriti”.

È stato chiesto infatti agli intervistati l’indice di soddisfazione del partito a cui si è data la propria intenzione di voto: si scopre che gli elettori FdI restano sempre molto soddisfatti del proprio partito fin dal dicembre 2019 ad oggi, mentre dati in calo vengono registrati per Lega e M5s. Resta invece piuttosto “tiepida” la risposta dell’elettorato Pd rispetto ai voti sui 7-8 di media raggiunti dai partiti del Centrodestra: un 6,8% attuale con l’arrivo di Schlein è comunque il risultato “migliore” dopo il 6,6% raggiunto dalla Segreteria Letta negli scorsi anni. L’80% degli elettori FdI si dice attualmente in fiducia del proprio partito, seguiti dal 61% del M5s, 54% della Lega e solo 27% dagli elettori del Partito Democratico.

I dati riflettono tendenze piuttosto costanti. Gli elettori di FdI sono sempre stati molto soddisfatti del proprio partito, mentre il dato degli elettori del Pd, per quanto basso, è comunque più alto rispetto al periodo del governo Conte II o all’inizio dell’esperienza di Draghi pic.twitter.com/j4g5FDcTmb — YouTrend (@you_trend) April 11, 2023













