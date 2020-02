Sondaggi politici/ Pd 20% insegue Lega, M5s 15%: Coronavirus, 41% boccia il Governo

Da un lato i sondaggi politici “consueti”, dall’altro quelli sull’emergenza mediatica e non che sta dominando la scena da ormai due settimane: il Coronavirus sta stravolgendo anche la politica, e lo si può notare dal voto quasi unanime avuto ieri alla Camera sul Decreto per le misure anti-Covid19. Gli scontri non mancano (Conte e le Regioni leghiste del Nord, giusto per fare un esempio) mentre da più parti si alzano rumors su eventuali “Governi tecnici” che possano prendere il posto della compagine giallorossa guidata da Conte: nel mezzo, la gestione del caos con il Conte-2 che divide sostanzialmente gli italiani nelle misure adottate. Ma partiamo dalle intenzioni di voto, fresche, concesse dai sondaggi Piepoli per l’ultima puntata di Povera Patria su Rai2: la Lega qui conferma il dato di inizio febbraio, rimanendo al 30,5% in testa alla “classifica”. Insegue il Pd, con lieve rialzo al 20,5% (+0,5%) mentre al terzo posto resta la crisi M5s sceso fino al 15% (ed è già un buon dato rispetto ad altri sondaggi di questi ultimi giorni che attestano Di Maio & Co. al 13%); grillini ancora tallonati da Fratelli d’Italia, seppur con 10,5% e in ritardo rispetto ad altri dati demoscopici.

SONDAGGI EMG (27 FEBBRAIO): GOVERNO BOCCIATO DAL 41% SUL CORONAVIRUS

A corredo dei sondaggi politici “di alto rango”, seguono poi Forza Italia al 6,5%, LeU al 2% e Matteo Renzi con Italia Viva al 5%: chiudono poi gli altri partiti più piccoli con Più Europa al 2,5%, Verdi all’1,5% e Lista Calenda-Azione all’1%. L’area di Governo ad oggi vale il 42,5% mentre il Centrodestra assieme vale fino al 47,5% dei consensi degli aventi diritto al voto che esprimono l’intenzione di votare. Dalla politica al Coronavirus, il passo è tutt’altro che “distante”: nei sondaggi espressi da Emg Acqua questa mattina per Agorà provano a testare le azioni del Governo Conte-2 in merito alle prime misure effettuate contro il virus arrivato dalla Cina. Ebbene, il 42% sposa le scelte dell’esecutivo mentre il 41% boccia del tutto le misure del Governo, del Premier Conte e del Ministro Speranza: davanti alla seconda domanda, “di fronte all’emergenza Coronavirus, la politica dovrebbe..” l’81% chiede ai partiti di unirsi senza polemiche, il 14% chiede di continuare il confronto precedente, dunque con scontri ammessi. Scendendo nelle pieghe dei singoli elettori, l’unità è richiesta al 56% dalla Lega, al 92% dai Dem e all’87% dagli elettori M5s.

