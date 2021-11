Sondaggi politici/ Pd (20,1%) scavalca FdI (19,9%), Lega in calo

Nuovo appuntamento con la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend/Quorum per Agi e non mancano le novità degne di nota. Sorpasso in vetta alla classifica: Enrico Letta supera Giorgia Meloni. In base alle rilevazioni dell’istituto, il Partito Democratico passa dal 19,7% al 20,1%, mentre Fratelli d’Italia perde lo 0,6% e scende al 19,9%. Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini, in calo dello 0,1% e quotata al 18,9%.

VIDEO CONFERENZA STAMPA VACCINI/ Speranza: “Green Pass resta, no regole più rigide”

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend/Quorum per Agi segnala la crescita del Movimento 5 Stelle al 16% (+0,3%), mentre Forza Italia passa dal 6,9% al 7,3%. Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,1% e sale al 3,6%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva al 2,4% (-0,2%), Sinistra Italiana al 2,1% (+0,1%) e Articolo 1 – MDP al 2% (-0,1%). Infine, spazio a Verdi all’1,9% (+0,2%) e +Europa all’1,6% (+0,2%).

Presunzione di innocenza, cos'è/ Approvato dl: più garanzie per chi è sotto inchiesta

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU DRAGHI

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Tecnè realizzati per l’agenzia Dire e accendiamo i riflettori sul gradimento nei confronti di Mario Draghi. Secondo l’istituto, il primo ministro vanta la fiducia del 66,2% degli italiani. Meglio di lui solo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un consenso del 75,8%. Ora è il turno dei sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita. L’istituto ha chiesto agli italiani la loro preferenza sul futuro di Draghi: il 59% preferisce che resti premier fino al 2023, mentre il 23,9% che venga eletto presidente della Repubblica e poi si vada ad elezioni. Il restante 17,2% ha preferito non rispondere al quesito.

LEGGI ANCHE:

Cabina di regia, Italia in zona bianca/ No Regioni gialle: allerta Friuli, Alto Adige

© RIPRODUZIONE RISERVATA