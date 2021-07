Sondaggi politici/ Pd 20,3%, Lega in rialzo al 20,2%. Governo: fiducia in netto calo

I sondaggi politici di BiDimedia presentano uno scenario differente rispetto alle rilevazioni di SWG o di altri istituti. Infatti, in testa alla classifica delle intenzioni di voto troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta si attestano al 20,3%, stabili rispetto alla precedente rilevazione. Lega in pressing: il Carroccio di Matteo Salvini passa dal 20,1% al 20,2%.

PIANO SCUOLA, BOZZA TESTO/ No obbligo vaccini e screening: slitta presentazione Miur

I sondaggi politici di BiDimedia quotano Fratelli d’Italia al 19,4%, in crescita dello 0,4%, mentre il Movimento 5 Stelle fa dei passi indietro: i grillini perdono lo 0,3% e si attestano al 15%. Forza Italia perde lo 0,2%, azzurri al 6,8%, mentre Azione di Carlo Calenda sale dal 2,8% al 3%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva al 2% (-0,2%) e Sinistra Italiana all’1,9% (+0,1%).

RIFORMA GIUSTIZIA, CDM SOSPESO/ No intesa M5s-Cartabia: bozza prescrizione mafia

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GOVERNO

Passando ai dati per coalizione, i sondaggi politici di BiDimedia segnalano un Centrodestra sempre più vicino alla soglia del 50%: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia rappresentano il 46,6%, senza dimenticare il possibile apporto dei partiti minori. L’asse giallorosso, invece, non va oltre il 40,3%. Passiamo adesso ai sondaggi politici sul governo e l’istituto non porta buone notizie a Mario Draghi. La fiducia nei confronti dell’esecutivo è in picchiata: -5% rispetto alla precedente rilevazione, totale di 48%. Ecco quanto evidenziato dall’istituto: «Il calo è causato soprattutto dagli elettori del M5S, sempre più negativi nei confronti dell’esecutivo Draghi, e in misura minore dai simpatizzanti della Lega e dei partiti minori della Sinistra all’opposizione, tra i quali si riscontra un aumento degli elettori che hanno fiducia nulla».

LEGGI ANCHE:

Fascina: “traditori in Forza Italia sulla giustizia”/ Lady Berlusconi: “andate via!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA