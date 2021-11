Sondaggi politici/ Pd (20,4%) scavalca FdI (19,8%). Draghi, fiducia al 70%

Dopo aver analizzato i dati di Emg, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Demos per Repubblica. In vetta alla classifica troviamo il Partito Democratico: i dem si attestano al 20,4%, in rialzo dell’1,1% rispetto a settembre. Scivola al secondo posto Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni perde un punto percentuale ed è quotato al 19,8%.

I sondaggi politici di Demos danno la Lega di Matteo Salvini al 18,4%, in calo dello 0,8%, mentre il Movimento 5 Stelle è quotato al 16,1% (-0,5%). Forza Italia passa dal 7,7% all’8,3%, mentre Azione di Carlo Calenda guadagna mezzo punto percentuale e sale al 3%. +Europa è al 2,5% (+0,5%), mentre Italia Viva scende al 2,3% (-0,3%). Segnaliamo infine Europa Verde al 2,1% (-0,1%) e Sinistra Italiana al 2% (-0,3%).

SONDAGGI POLITICI: FIDUCIA DRAGHI AL 70%

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demos per Repubblica su Mario Draghi e c’è da registrare un importante rialzo nella fiducia nei confronti del premier: il gradimento raggiunge un nuovo massimo, attestandosi al 70%. Per quanto concerne il green pass, sale la percentuale di chi lo ritiene uno strumento necessario: dato al 78%. Per il 18% rappresenta una limitazione della libertà.

Passiamo adesso ai sondaggi odierni di Emg per Agorà legati alla terza dose di vaccino, non ci sono grosse novità rispetto alle rilevazioni di una settimana fa: il 66% (=) degli italiani è disponibile per il richiamo, mentre il 30% (+3%) no. Il restante 4% ha preferito non rispondere al quesito.

