Sondaggi politici/ Pd (20,5%) supera FdI (20%), Lega perde lo 0,2%

Enrico Letta sorpassa Giorgia Meloni: questa la novità più rilevante dei sondaggi politici stilati da Swg per Tg La7 su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4327 non rispondenti) tra il 3 e l’8 novembre 2021. Il Partito Democratico infatti guadagna lo 0,7% e si porta al 20,5%, mentre Fratelli d’Italia passa dal 20,3% al 20%.

Report "scagiona" Regione Lombardia su zona rossa/ "Cajazzo chiamò l'Oms ma..."

I sondaggi politici di SWG per Tg La7 quotano la Lega di Matteo Salvini al 18,8%, in calo dello 0,2%, mentre il Movimento 5 Stelle recupera terreno e si porta al 16,4% (+0,1%). Forza Italia scende al 7% (-0,2%), mentre Azione di Carlo Calenda si attesta al 4% (-0,1%). Buon rialzo per i Verdi, dal 2,1% al 2,3%, mentre sia Mdp – Articolo 1 che Sinistra Italiana sono in ribasso, rispettivamente al 2,3% e al 2,2%. Torna a crescere Italia Viva: il partito di Matteo Renzi sale dall’1,7% al 2,1%. Infine, troviamo +Europa all’1,9% (+0,1%) e Coraggio Italia all’1% (+0,2%).

Reddito di cittadinanza: le 10 modifiche/ Più stranieri, soldi a maxi famiglie e...

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL CLIMA

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto grazie a Swg, torniamo ancora una volta sui sondaggi politici di Termometro Politico, questa volta per fare il punto della situazione sull’orientamento degli italiani sul clima. Per più di un italiano su due, per l’esattezza il 54%, ci troviamo in una situazione di emergenza e la preoccupazione è tanta. Anche per un altro 18,9% la situazione è emergenziale e la situazione richiede un intervento, ma non vi è alcuna urgenza, considerando che i progressi tecnologici risolveranno i problemi per tempo. Per il 24,9% invece non ci troviamo in una situazione di emergenza: per il 16,9% sono decenni che si fanno previsioni catastrofiche che poi non si avverano, mentre per l’8% vi è solo il tentativo di non dipendere da Russia e Medio Oriente nelle forniture di gas e petrolio. Il restante 2,2% ha preferito non rispondere.

LEGGI ANCHE:

No Green Pass, Viminale: “basta cortei in centro”/ La stretta: sit-in o presidi fissi

© RIPRODUZIONE RISERVATA