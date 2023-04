SONDAGGI POLITICI/ Pd 20,7%, FdI 29%, M5s fermo: leader, Meloni +13% su Schlein

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI IPSOS: FDI AL COMANDO, STALLO A 5STELLE

Nella settimana decisiva per capire come si strutturerà il nuovo Patto di Stabilità dal 2024, i sondaggi politici nazionali sull’andamento dei principali partiti conferma la piena fiducia dell’elettorato nel Governo di Centrodestra, nonostante le difficoltà sul fronte immigrazione, le polemiche “eterne” sul pericolo fascismo e le riforme ancora tutte da costruire legate al Def e al PNRR. Fratelli d’Italia nei sondaggi politici condotti da Ipsos per il “Corriere della Sera” lo scorso 22 aprile guida le intenzioni di voto elettorali con il 29% netto dei consensi: resta invece al 20,7% il Pd di Elly Schlein consolidando sia la distanza da FdI sia però il vantaggio ormai acquisito sui rivali interni al “campo progressista”.

Il M5s di Giuseppe Conte infatti resta ancora fermo al 16,5%, con il ritorno in piazza dell’ex Premier per contestare il Governo Meloni che ancora non “paga” in termini di consensi elettorali: appaiati all’8% si trovano i due alleati della Premier Giorgia Meloni, Lega di Salvini e Forza Italia di Berlusconi. L’ormai ex Terzo Polo viene stimato ancora “unito” dai sondaggi politici Ipsos ma con un netto calo rispetto alla scorsa settimana: Azione con Italia Viva raggiunge al massimo il 5,2% su scala nazionale. Chiudono invece le intenzioni di voto Ipsos ItalExit di Paragone all’1,6%, Unione Popolare 1,3%, Italia Popolare e Sovrana 1,2%.

MELONI, GOVERNO E LEADER: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Rimanendo sempre nell’alveo dei sondaggi politici condotti da Ipsos in questa fine aprile convulsa dal punto di vista politico, il gradimento attuale nei confronti del Governo targato Centrodestra viene stimato nel 44% di consenso tra gli elettori intervistati: in fiducia “negativa” invece il 43% delle interviste, con il 13% che dice di non sapere/non voler indicare. Più alta la fiducia invece nella persona e nell’operato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che strappa un 46% di gradimento contro un 40% di detrattori.

Il vantaggio accumulato nella fiducia personale tra i vari leader politici proietta la Premier Meloni a ben 13 punti di vantaggio sulla diretta avversaria Elly Schlein, ferma al 33% di gradimento: al 32% resta l’ex Premier e leader M5s Giuseppe Conte, mentre per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi l’effetto “empatia” dopo il ricovero lo proietta al 30% nei sondaggi politici Ipsos. Cala di poco Matteo Salvini al 29% mentre il fondatore di Noi Moderati Maurizio Lupi sale fino al 22%: chiudono la rassegna dei leader Carlo Calenda e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) al 20%, Angelo Bonelli dei Verdi al 19% e Matteo Renzi al 14%.

