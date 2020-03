Sondaggi politici/ Pd 21%, Lega ko -1,1%: boom FdI e LeU. Coronavirus, stallo Governo

I sondaggi politici stilati da Bidimedia lo scorso 14 marzo mostrano quanto più o meno la media generale di questi ultimi giorni di grave emergenza coronavirus ha “illustrato”: la Lega paga maggiormente il periodo di “unità nazionale” dietro i dettami del Governo e il suo spirito di forte partito di opposizione vede diminuire ancora il proprio vantaggio elettorale. Ad oggi Salvini è dato al 28,7%, in calo dell’1,1% rispetto agli ultimi sondaggi Bidimedia degli scorsi giorni: dietro insegue il Pd con il 21,2% e un balzo netto dello 0,4% nel pieno della bufera-pandemia da Covid-19: resta fermo, anzi perde qualcosa il Movimento 5 Stelle che resta ancora senza leader ufficiale avendo dovuto congelare il congresso per evidenti motivi di ordine nazionale. 14% per il M5s, -0,2% e tallonati da vicino dal nuovo boom di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni che sale invece fino all’11,9% con +0,9 rispetto alla scorsa settimana. Ormai da tempo Forza Italia insegue con la metà dei voti di FdI (6%) e rappresenta niente più che la terza gamba centrista della coalizione di maggioranza del Paese.

SONDAGGI BIDIMEDIA (14 MARZO): LE COALIZIONI

A concludere le intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici di Bidimedia ci pensano poi LeU-La Sinistra saliti fino al 3% e con una crescita netta dello 0,7% negli ultimi 7 giorni: il balzo è importante e arriva di fatto ad una sola lunghezza di distanza dall’altro elemento interno al Governo Conte-2, ovvero Matteo Renzi. Nel pieno dell’emergenza coronavirus il ruolo di “opposizione interna” alla maggioranza non paga più per Italia Viva che infatti cala fino al 4% dopo essersi allineata alle posizioni del Governo giallorosso di fronte ai difficili provvedimenti da prendere per superare la crisi sanitaria ed economica. Chiudono poi i sondaggi, Azione al 2,4%, Europa Verde all’1,9%, +Europa all’1,6%, Popolo Famiglia allo 0,7%, Cambiamo Toti allo 0,5% e Partito Comunista allo 0,9% su scala nazionale. Osservando un’ultima domanda posta dai sondaggi Bidimedia agli intervistati elettori, sul fronte coalizioni il Governo resta in forte stallo in questo momento di grave emergenza pandemia: il 47,1% ad oggi appoggia il Centrodestra in tutto il Paese, il 34,1% la coalizione di Centrosinistra, il 14% il M5s e il 2,1% la Sinistra radicale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA