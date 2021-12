Sondaggi politici/ Pd 21,4%, FdI a -0,4%. Leader: Draghi al 65%, poi Conte-Speranza

Arrivano interessanti novità dagli ultimi sondaggi politici realizzati da Demopolis per Radio 1 Rai. In vetta alla classifica di gradimento troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta viaggiano verso le percentuali delle Europee, quotati al 21,4%. In seconda posizione c’è Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni tallona il Pd e si attesta al 21%.

I sondaggi politici di Demopolis sulle intenzioni di voto degli italiani segnalano la Lega di Matteo Salvini al 19%, mentre il Movimento 5 Stelle non va oltre il 15%. Forza Italia è quotata al 7,3%, mentre Azione di Carlo Calenda è al 3,2%. Leu-Art 1 si posiziona al 2,1%, uno 0,1% in più rispetto a Sinistra Italiana. In fondo alla classifica troviamo Verdi all’1,9% e Italia Viva all’1,8%.

SONDAGGI POLITICI: IL GRADIMENTO DEI LEADER

Archiviati i sondaggi politici di Demopolis, è tempo di andare a conoscere i dati dell’Osservatorio politico di Ixè e analizziamo la fiducia nei confronti dei leader politici. In vetta alla classifica di gradimento troviamo Mario Draghi: il primo ministro si attesta al 65%. Ben distanziato troviamo Giuseppe Conte: il leader del Movimento 5 Stelle è quotato al 44%. Terzo posto per Roberto Speranza: il ministro della Salute è al 41%. Il leader del Pd Enrico Letta è dato al 33%, seguito a stretto giro di posta da Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia si posiziona al 32%. Sotto quota 30% troviamo Matteo Salvini al 25% e Luigi Di Maio al 22%. Infine, spazio a Matteo Renzi al 10% e Beppe Grillo al 9%.

