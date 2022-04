Sondaggi politici/ Pd (21,4%) tallona la Meloni (21,6%). -0,2% per Lega e FI

Arrivano importanti novità sulle intenzioni di voto degli italiani. I sondaggi politici di Swg per Tg La7 confermano la “graduatoria”, ma occhio agli scostamenti. In vetta alla classifica troviamo Fratelli d’Italia, unico stabile: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 21,6%, esattamente come sette giorni fa. Subito dietro troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta guadagnano lo 0,3% e sono quotati al 21,4%.

I sondaggi politici di Swg segnalano il ribasso della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,2% e si porta al 15,8%. Il Movimento 5 Stelle passa dal 13,4% al 13,3%, mentre Forza Italia perde lo 0,2% e si attesta al 7,7%. La federazione Azione/+Europa è al 5,3%, -0,1% rispetto alla precedente rilevazione, mentre MdP Articolo 1 guadagna lo 0,2% e sale al 2,8%. In fondo alla classifica troviamo i Verdi al 2,4% (-0,1%), Sinistra Italiana al 2,3% (-0,2%), Italia Viva al 2,2% (-0,2%) e Italexit con Paragone al 2,1% (+0,3%). La percentuale di astenuti e indecisi è quotata al 41%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA CRISI IN UCRAINA

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Termometro Politico e accendiamo i riflettori sulla crisi in Ucraina. Tp ha chiesto agli italiani un giudizio netto: se l’Italia fosse attaccata da un Paese stranieri, come dovremmo difenderci? C’è grande divisione sul da farsi: per il 32,6% il governo dovrebbe rispondere militarmente con il solo esercito ed eventualmente con i volontari. Per il 29,7% il governo dovrebbe chiamare alle armi non solo l’esercito ma anche chiunque fosse abile alle armi. Per l’11,1% sarebbe più adeguata una disobbedienza e una resistenza civile, anche per risparmiare vite umane, mentre per il 13,8% dipende da chi è l’attaccante, potrebbe anche essere un’alternativa accettabile al governo italiano del momento. Il restante 12,8% ha preferito non rispondere al quesito. Insomma, non c’è grande unità di vedute.

