Sondaggi politici/ Pd ad un passo dalla Lega: -0,9%. FdI arriva al 15,6%

Zingaretti incalza Salvini, mentre il M5s torna a respirare: i sondaggi politici di Ixè riportano importanti aggiornamenti, in particolare nelle “zone alte”. Come dicevamo, la Lega resta primo partito d’Italia ma deve fare i conti con un nuovo calo di consensi: il partito di Matteo Salvini perde lo 0,5% e scende al 23%. Il Partito Democratico, invece, guadagna 1% rispetto all’ultima rilevazione e si porta a -0,9% dal Carroccio: dem al 22,1%. Reduce da un periodo non particolarmente roseo, il Movimento 5 Stelle torna a crescere: i pantastellati sono quotati al 16,7%, +0,5%. Bene anche Fratelli d’Italia, che a differenza degli altri sondaggi politici è dato come quarta forza: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,8% e si attesta al 15,6%. Forza Italia in flessione dell’1,1%, azzurri dati al 6,9%. Tutti in calo i partiti minori di Centrosinistra: La Sinistra al 2,6% (-0,5%), Azione al 2,1% (-0,5%) e Italia Viva al 2% (-0,7%). Infine, segnaliamo +Europa all’1,9% e Europa Verde all’1,4%.

SONDAGGI POLITICI: PER IL 61% NON CI SARÀ NUOVO LOCKDOWN

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì cbhe fanno il punto della situazione su sanzioni e lockdown. La maggioranza degli italiani – il 61%, più di 6 italiani su 10 – ritiene che non si arriverà ad una nuova chiusura, mentre per il 29% si arriverà ad un nuovo lockdown. Il restante 10% ha preferito non rispondere. C’è una spaccatura, invece, sul da farsi in caso di nuovo aumento di casi positivi: il 46% sarebbe favorevole a un nuovo lockdown, il 44% contrario. Anche qui il 10% ha preferito non rispondere. Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle sanzioni. Ebbene: per quasi la metà degli italiani, il 47%, le sanzioni per chi non indossa la mascherina nei luoghi pubblici devono essere inasprite. Per il 39% vanno bene, mentre solo per il 6% andrebbero diminuite o tolte del tutto. Il restante 8% non sa o non indica.



