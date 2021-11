Sondaggi politici/ Pd al 20%, FdI sale al 19,2%, Renzi al 2%

Qualche variazione nei sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita, ma nessun sorpasso nelle zone alte. Resta in vetta alla classifica il Partito Democratico, anche se in calo dello 0,2%: i dem di Enrico Letta si attestano al 20%. Subito dietro troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 19,2%. Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini, che passa dal 18,4% al 18,3%.

I sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita segnalano un calo per il Movimento 5 Stelle: -0,3%, pentastellati dati al 15,7%. Piccolo balzo in avanti per Forza Italia, oggi al 7,8% (+0,1%), stesso discorso per Azione di Carlo Calenda, quotato al 4,1%. Sinistra Italiana e Europa Verde stabili rispettivamente al 2,3% e al 2,2%, mentre Articolo 1 – MDP si porta al 2,2% (+0,1%). Italia Viva di Renzi scende al 2% (-0,1%), infine +Europa all’1,5% (-0,1%) e Coraggio Italia all’1% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA COP 26

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Swg sulla Cop 26, l’atteso appuntamento sulla transizione climatica. Ma tre italiani su dieci, il 29%, non hanno seguito con attenzione l’evento, entrando nel dettaglio il 52% ha affermato di averne sentito parlare, ma di non conoscere i continenti. Per il 54% la conferenza di Glasgow ha rappresentato un passo avanti ma non è ancora sufficiente. Per il 4% è stato fatto molto, mentre per il 33% è stata un’occasione sprecata.

