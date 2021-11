Sondaggi politici/ Pd al 20,3%, FdI e Lega perdono terreno, M5s scende al 15,8%

Nessun movimento significativo nella supermedia dei sondaggi politici di Youtrend/Quorum per Agi. In vetta alla classifica troviamo il Partito Democratico, unico a non perdere terreno nelle ultime due settimane: i dem sono stabili al 20,3%. In leggero calo, invece, Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni passa dal 19,6% al 19,5%.

Ordinanza Speranza: stop voli 7 Paesi Africa/ Sud Africa, allarme variante B.1.1.529

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend segnalano la Lega al terzo posto: il Carroccio di Salvini perde lo 0,2% e si attesta al 18,4%. Notevole calo per il Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Conte passano dal 16,4% al 15,8%. -0,1% per Forza Italia, azzurri quotati al 7,3%, mentre Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi si attestano rispettivamente al 3,8% e al 2,6%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana al 2,2% e Articolo 1 – MDP al 2,1%, infine spazio a Verdi (2,1%) e +Europa (1,7%).

CABINA DI REGIA: FRIULI ZONA GIALLA/ Bolzano rischia. Ordinanza, restrizioni a no vax

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Emg per Agorà legati alla pandemia. Come evidenziato da Fabrizio Masia, gli italiani sono severamente preoccupati per la quarta ondata di Covid che sta colpendo molta parte dell’Europa. Per l’esattezza, il 75% degli intervistati si è detto preoccupato per questa nuova ondata di contagi, mentre il 20% è del parere opposto. Il restante 5% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ai sondaggi legati al super green pass: il 70% condivide la decisione di escludere i non vaccinati da alcune attività, mentre il 27% è contrario. Il restante 3% non ha risposto.

LEGGI ANCHE:

DIETRO IL COLLE/ Mattarella, Pd, Rosatellum: chi avvicina (e chi frena) le urne

© RIPRODUZIONE RISERVATA