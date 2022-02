Sondaggi politici/ Pd al 20,5%, FdI stabile al 20%. Super green pass: 66% favorevole

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Noto per Porta a porta, non mancano le novità degne di nota. Partiamo dalle intenzioni di voto degli italiani: in vetta alla classifica troviamo il Partito Democratico, in crescita dell’1% e quotato al 20,5%. Subito dietro c’è Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è stabile al 20%. Terza posizione per la Lega: il Carroccio di Salvini si attesta al 18%, in linea con la precedente rilevazione.

I sondaggi politici di Noto per Porta a porta non portano buone notizie al Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono l’1,5% e scendono al 12,5%. Forza Italia perde mezzo punto percentuale ed è quotato all’8%. La federazione Azione/+Europa passa dal 4% al 3%, mentre Italia Viva guadagna lo 0,5% e si attesta al 3%. Noi con l’Italia e Coraggio Italia sono dati entrambi al 2%, mentre tra i partiti minori di centrosinistra troviamo Verdi e Sinistra Italiana, entrambi all’1,5%.

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì, riflettori accesi sulla pandemia. L’istituto di Pagnoncelli ha chiesto un giudizio agli italiani sul super green pass, due italiani su tre sono favorevoli: per la precisione il 66% degli intervistati. Il 28%, invece, è contrario al certificato verde rafforzato, mentre il restante 6% ha preferito non rispondere al quesito.

Il Covid-19 quanto spaventa gli italiani in questa fase dell’emergenza epidemiologica? Per il 29% degli intervistati rappresenta una minaccia molto o abbastanza elevata, mentre per il 32% moderata. Di parere diverso il 34%, per cui il virus rappresenta una minaccia molto o abbastanza limitata. Il restante 5% ha preferito non rispondere al quesito. Un dato emerge con chiarezza: quasi un italiano su due continua a non sottovalutare il Covid, mentre per quasi un italiano su tre la pandemia continua a rappresentare una minaccia piuttosto seria. Allerta continua.

