Sondaggi politici/ Pd al 20,5%, poi Lega e FdI. Natale: per 47,5% sarà come il 2020

Intenzioni di voto ma non solo nei sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a porta. L’istituto di Alessandra Ghisleri conferma il Partito Democratico al primo posto: i dem di Enrico Letta guadagnano un punto percentuale e si portano al 20,5%. Subito dietro c’è Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni passa dal 19,2% al 19%.

Al terzo posto dei sondaggi politici di Euromedia Research troviamo la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio è in rialzo dello 0,5%, quotato al 18,1%. Stabile al 16,2% il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Forza Italia perde lo 0,1% e si attesta all’8%, mentre Azione di Carlo Calenda passa dal 4,5% al 4%. Infine, segnaliamo il rialzo di Italia Viva: +0,2%, il partito di Matteo Renzi è dato al 2,2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EUROMEDIA RESEARCH

Continuiamo il nostro viaggio nei sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a porta e parliamo della situazione epidemiologica. L’istituto di Alessandra Ghisleri ha chiesto un giudizio sulla situazione che si presenterà a Natale: il 47,5% immagina restrizioni tipo quelle del 2020, mentre il 36,9% immagina un Natale senza restrizioni. Il restante 15,6% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ai sondaggi politici legati all’ambiente. L’ aumento del costo gas e la riduzione del consumo carbone impongono l’utilizzo di energia nucleare pulita? Per più di sei italiani su dieci sì (60,5%), mentre il 23,6% è di parere contrario. Il restante 15,9% è senza opinione.

