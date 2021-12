Sondaggi politici/ Pd al 20,7%, FdI al 20%. Salvini guadagna lo 0,3%

Nuovo appuntamento con la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend/Agi, interessanti novità nelle intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica troviamo il Partito Democratico: i dem passano dal 20,3% al 20,7%. Buon balzo in avanti anche per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5% e si porta al 20%. Terzo posto per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è dato al 18,7%, +0,3% rispetto a due settimane fa.

La supermedia dei sondaggi politici Youtrend/Agi segnala il calo del Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono lo 0,4% e scendono al 15,4%. Forza Italia passa dal 7,3% al 7,7%, mentre Azione di Carlo Calenda perde mezzo punto percentuale e si attesta al 3,3%. Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 2,6%, mentre in fondo alla classifica segnaliamo Sinistra Italiana al 2,1%, Verdi al 2%, Articolo 1-MDP all’1,7% e +Europa all’1,7%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULL’OBBLIGO VACCINALE

In base ai dati della supermedia dei sondaggi politici Youtrend/Agi, la maggioranza dei partiti a sostegno del governo Draghi si attesta al 73,7%, quasi cinque punti percentuali in meno rispetto alla quotazione della nascita dell’esecutivo. L’opposizione raccoglie invece il 22,1%. Passiamo adesso ai sondaggi politici di Noto per Porta a porta: l’istituto ha fatto il punto della situazione sull’opinione degli italiani sull’obbligo vaccinale. Quasi sette italiani su dieci sono a favore del vaccino obbligatorio, per la precisione il 68%. Il 26%, invece, è del parere opposto. Il restante 6% ha preferito non rispondere al quesito.

