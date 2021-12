Sondaggi politici/ Pd al 20,7%, Lega sale al 20,1%. Draghi: fiducia scende al 62%

Letta e Meloni in calo, bene Salvini e Conte: questo quanto segnalato dai sondaggi politici stilati da Ipsos per il Corriere della Sera. In cima alla classifica delle intenzioni di voto troviamo il Partito Democratico: i dem passano dal 20,8% al 20,7%. Ottimo passo in avanti per la Lega: il Carroccio guadagna un punto percentuale e si attesta al 20,1%.

In base ai sondaggi politici di Ipsos, al terzo posto troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 18,8%, in calo dell’1%. Il Movimento 5 Stelle passa dal 15,5% al 16,4%, mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi è all’8,7% (+0,2%). Poi troviamo Azione di Carlo Calenda al 2% (-0,3%), +Europa al 2% (-0,3%), Italia Viva di Matteo Renzi all’1,8% (-0,2%), Europa Verde – Verdi all’1,7% (-0,2%) e Sinistra Italiana all’1,7% (-0,2%). Infine, spazio a Articolo 1 – Mdp all’1,3% (+0,4%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera quotano il Centrodestra al 47,6%: la coalizione composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si attesta come prima forza del Paese. L’alleanza giallorossa – formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Articolo 1 – Mdp e Sinistra Italiana) non va oltre il 40,1%. I sondaggi politici di Ipsos hanno poi fatto il punto della situazione sul gradimento per il governo e per il primo ministro. La fiducia nei confronti dell’esecutivo è in calo di quattro punti percentuali ed è oggi quotata al 59%. Il gradimento nei confronti di Draghi, invece, passa dal 64% al 62%.

