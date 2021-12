Sondaggi politici/ Pd al 20,9%, FdI a -0,5%. Stato d’emergenza: per 54% ok a proroga

Dopo aver analizzato i dati di Euromedia Research, è arrivato il momento di conoscere i nuovi sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. Il Partito Democratico si conferma il più apprezzato: i dem raccolgono il 20,9%, in crescita dello 0,5%. Subito dietro c’è Fratelli d’Italia, stabile al 20,4%. Terza posizione per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini passa dal 18,4% al 18,2%.

I sondaggi politici di Tecnè per Dire segnalano il calo del Movimento 5 Stelle: i grillini perdono lo 0,3% e si attestano al 15,1%. Forza Italia passa dall’8,9% all’8,7%, mentre Azione di Carlo Calenda scende al 3,2% (-0,2%). Italia Viva è in ribasso dello 0,1%, il partito di Matteo Renzi è dato al 2,4%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana al 2,1% (+0,1%), Europa Verde all’1,8% (-0,1%), +Europa all’1,7% (+0,1%) e Articolo 1 – Mdp all’1,6% (-0,2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

Archiviate le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici stilati da Emg per Agorà. L’istituto di Fabrizio Masia ha fatto il punto della situazione sul giudizio degli italiani sullo stato d’emergenza: il 54% è a favore della proroga, mentre il 39% è contrario. Il restante 7% ha preferito non rispondere al quesito. Tre italiani su quattro, invece, temono nuove restrizioni alla luce della crescita dei contagi. Per la precisione, il 76% teme nuove chiusure. Il 12% è contrario, mentre il restante 12% non ha un’opinione sul tema. «La maggioranza degli italiani è favorevole al prolungamento dello stato d’emergenza, ma è una decisione divisiva. Si temono molto nuove restrizioni per le prossime settimane», il commento di Fabrizio Masia.

