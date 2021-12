Sondaggi politici/ Pd al 20,9%, poi FdI e Lega. Obbligo vaccinale: 53,3% a favore

Italiani a favore del vaccino obbligatorio e della terza dose: questo quanto emerge dai sondaggi politici di Euromedia Research per La Stampa. Partiamo dalla dose “booster”: più di quattro italiani su dieci sono pronti a farla, precisamente l’83,8%. Il 10,7% si è detto indeciso, mentre il 5,5% è contrario.

Euromedia Research ha poi fatto il punto della situazione sul giudizio sul vaccino obbligatorio: il 53,3% è d’accordo con l’ipotesi. Il 45,3%, invece, è a favore della vaccinazione per i bambini al di sotto dei 12 anni. Infine, il sentimenti sul super green pass introdotto dal governo: sette italiani su dieci favorevoli, mentre il 23,5% si è detto contrario.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

I sondaggi politici di Euromedia Research per La Stampa hanno poi fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto. In vetta alla classifica di gradimento troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta si attestano al 20,9%. Fratelli d’Italia si attesta al 19,3%, mentre la Lega di Matteo Salvini è quotata al 18%. Il Movimento 5 Stelle non va oltre il 15,8%, mentre Forza Italia è all’8,3%. Azione di Carlo Calenda si attesta al 4,2%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è data al 2,3%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Mdp-Articolo 1 all’1,8%, +Europa all’1,5%, Verdi all’1,4% e Sinistra Italiana all’1,3%. Secondo i sondaggi politici di Euromedia Research, infine, segnalano la quota di astenuti e indecisi al 37,5%.

