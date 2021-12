Sondaggi politici/ Pd al 21,1%, FdI sale al 20,3%, Lega e M5s in calo

Bene Pd e FdI, tracollo M5s: questo un primo riassunto della supermedia dei sondaggi politici di Youtrend/Agi. In vetta alla classifica di gradimento troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 20,6% al 21,7%. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,6%: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 20,3%. Piccolo passo indietro per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato al 18,7% (-0,1%).

La supermedia dei sondaggi politici Youtrend/Agi riporta la brusca frenata del Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono l’1,1% e arretrano al 14,6%. Forza Italia è in rialzo dello 0,4%, dato all’8%, mentre Azione di Carlo Calenda è stabile al 3,4%. Italia Viva scende al 2,2% (-0,4%). Stabili i Verdi al 2%, stessa quotazione di Sinistra Italiana (-0,1%). Infine troviamo Art. 1 / Mdp all’1,9% (+0,2%) e +Europa all’1,5% (-0,3%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA PANDEMIA

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Termometro Politico per valutare il giudizio degli italiani sulla situazione epidemiologica. Saranno necessarie restrizioni durante la vacanze di Natale a causa della variante Omicron? No per il 57,6%: per il 20% andrebbero tolte anche le restrizioni attuali, mentre per il 37,6% bisogna proseguire con l’attuale sistema delle zone colorate sulla base dei ricoveri e delle terapie intensive occupate. Per il 10,3% si potrebbero introdurre misure come lo smart working ovunque si possa, ma non di più, mentre per il 17,3% si potrebbero introdurre misure come la chiusura anticipata dei locali, ma non un vero e propria lockdown. Sì alla chiusura totale per il 13,1%, mentre il restante 1,7% ha preferito non rispondere al quesito.

