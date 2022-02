Sondaggi politici/ Pd al 21,1%, poi FdI (19,6%) e Lega (18%)

L’elezione del Presidente della Repubblica ha comportato qualche variazione sulle intenzioni di voto degli italiani, la conferma arriva dai sondaggi politici di Emg per Cartabianca. L’istituto di Fabrizio Masia conferma la prima posizione del Partito Democratico: i dem passano dal 21% al 21,1%. In rialzo anche Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e si porta al 19,6%. Battuta d’arresto per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,2% e si attesta al 18%.

I sondaggi politici di Emg per Cartabianca quotano il Movimento 5 Stelle al 13,9%: continua il momento no di Giuseppe Conte, in ribasso dello 0,3%. Piccoli passi in avanti per Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono all’8%, +0,1% rispetto alla precedente rilevazione. La federazione Azione/+Europa è in calo dal 4,4% al 4,2%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi si piazza al 4,1%, -0,1% rispetto a sette giorni fa. Europa Verde è al 2,5% (+0,1%), mentre Sinistra Italiana è al 2,4% (+0,1%). Infine troviamo Noi con l’Italia all’1,6% (=), Articolo 1 – Mdp all’1,4% (+0,1%) e Coraggio Italia all’1,3% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì, legati ai leader di partito e più in generale alle coalizioni. L’istituto di Pagnoncelli ha chiesto agli italiani chi vorrebbe alla guida del centrodestra, ebbene c’è una tendenza netta: più di un intervistato su tre, il 36%, è dalla parte di Giorgia Meloni. Il 21% sceglie Matteo Salvini, mentre il 14% Silvio Berlusconi. Il restante 29% nessuno di loro oppure non risponde. Passiamo adesso al centrosinistra, o meglio all’area giallorossa: qui c’è da registrare una contrapposizione netta. Il 36% degli intervistati sceglie Enrico Letta, mentre un altro 36% si schiera con Giuseppe Conte. Il restante 28% nessuno di loro oppure non risponde. Per quanto riguarda il centrosinistra, i sondaggi politici hanno fatto il punto anche sulle alleanze preferite dall’elettorato dem: il 21% è per il Movimento 5 Stelle, il 19% per i centristi, mentre il 13% sceglierebbe entrambi.

