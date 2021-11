Sondaggi politici/ Pd e FdI al 20,3%, Lega in calo. Terza dose ok per 70%

Centrodestra al 47,4%, area giallorossa distanziata del 7,1%: questo l’ultimo aggiornamento contenuto dai sondaggi politici realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire. In vetta alla classifica troviamo a pari merito Partito Democratico e Fratelli d’Italia: sia i dem di Enrico Letta che il partito di Giorgia Meloni si attestano al 20,3%.

I sondaggi politici di Tecnè segnalano la Lega in calo: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato 18,5%. In rialzo, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, dato al 16%. Forza Italia di Silvio Berlusconi è stabile al 7,6%, mentre Azione di Carlo Calenda scende al 3,7%. A quota 2% troviamo Italia Viva di Matteo Renzi ed i Verdi. Chiudono la classifica Sinistra Italiana all’1,9% e +Europa all’1,6%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL COVID

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Emg per Cartabianca sulla pandemia. Partiamo dallo stato d’emergenza: il 69% degli intervistati si è detto a favore della proroga, mentre il 29% è contrario. Il restante 25 ha preferito non rispondere. Percentuali più equilibrate invece sulla vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni: il 52% si è detto favorevole, mentre il 38% si è detto contrario. Un intervistato su dieci non ha risposto al quesito. Passiamo infine al dibattito sulla terza dose di vaccino: il 70% è pronto a fare il richiamo, percentuale in crescita del 5%, mentre il 15% si è detto contrario. Dato in calo dell’8%. Il restante 15% non ha risposto.

