Sondaggi politici/ Pd e Fratelli d’Italia al 21,9%, Lega sotto il 16%

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto secondo i dati di Swg, è tempo di andare a conoscere i nuovi sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. Secondo il noto istituto, il Partito Democratico ha raggiunto Fratelli d’Italia in vetta alla classifica di gradimento: il partito di Enrico Letta e quello di Giorgia Meloni sono entrambi al 21,9%. Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio è stabile al 15,8%.

I sondaggi politici di Tecnè stimano il Movimento 5 Stelle in rialzo: i pentastellati guidati da Giuseppe Conte passano dal 12,5% al 12,7%. Forza Italia sale al 10,8%, +0,1% rispetto alla settimana precedente, mentre la federazione Azione/+Europa perde lo 0,3% e si attesta al 4,4%. Italia Viva di Matteo Renzi è quotata al 2,4%, -0,2% rispetto alla precedente rilevazione, mentre Europa Verde è al 2,2% (0,1%). Infine troviamo Sinistra Italiana all’1,9% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA CRISI IN UCRAINA

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì legati alla crisi in Ucraina. Per il 62% degli italiani a questo punto del conflitto sarebbe necessario alleggerire il sostegno a Kiev e trovare un modo per dialogare con la Russia. Per il 24%, invece, sarebbe necessario continuare a fornire armi e sostenere la resistenza ucraina, mentre il restante 14% ha preferito non rispondere al quesito.

Per il 44% degli intervistati ritiene che l’Italia partecipi giustamente nel suo interesse alle alleanze di cui fa parte come la Nato, mentre per il 39% il governo è troppo filo-Nato ed è condizionato dagli americani, contro il proprio interesse. Il restante 17% non sa o non indica. Il 48%, pensando alla guerra in corso in Ucraina, teme delle conseguenze a livello economico, mentre il 43% teme di più che l’Italia venga coinvolta nel conflitto. Il restante 9% non ha risposto alla domanda.

