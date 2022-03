Sondaggi politici/ Pd in vetta con il 22,3%, FdI sale al 17,8%. Giù Lega e M5s

Qualche importante novità dai sondaggi politici stilati da Ixè. Le intenzioni di voto segnalano qualche variazione nei consensi dei principali partiti italiani. In vetta alla classifica troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta restano stabili al 23,2%. In crescita, invece, Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni passa dal 17,6% al 17,8%.

I sondaggi politici di Ixè riportano un netto ribasso per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,7% e si attesta al 16,3%. Non se la passa meglio il Movimento 5 Stelle: i grillini di Conte passano dal 14,9% al 14,1%. Forza Italia perde un punto percentuale ed è quotato all’8,5%, mentre la federazione Azione/+Europa è al 5,3%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana al 2,8%, Articolo 1-Mdp al 2,3% e Europa Verde al 2,1%. Infine, Italia Viva: il partito di Matteo Renzi si attesta all’1,6%, -0,1% rispetto alla precedente rilevazione.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUI LEADER

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera. L’istituto di Nando Pagnoncelli segnala il gradimento nei confronti del governo al 57%, mentre la fiducia nei confronti del primo ministro Mario Draghi si attesta al 60%. Passiamo adesso ai sondaggi politici sul gradimento per i leader. In vetta alla classifica troviamo Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia è quotata al 37%. Seguono a stretto giro di posta il leader 5Stelle Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, rispettivamente al 36% e al 35%. Tutti gli altri leader di partiti si attestano sotto la quota del 30%. Enrico Letta occupa il quarto posto della “classifica” con il 28%, mentre Emma Bonino e Silvio Berlusconi si attestano al 26%. Poco più giù troviamo il leader di Azione Carlo Calenda e il segretario federale della Lega Matteo Salvini, entrambi al 24%. Infine troviamo Giovanni Toti e Gianluigi Paragone al 23%, Angelo Bonelli e Maurizio Lupi al 20%, Nicola Fratoianni al 19% e Matteo Renzi al 14%.

