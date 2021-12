Sondaggi politici/ Pd primo al 22,1%, crescono FdI (+0,4%) e Lega (+0,5%). Crollo M5s

In crescita i principali partiti del Paese ad eccezione del Movimento 5 Stelle, questo quanto confermato dai sondaggi politici stilati da Swg per il Tg La7. In vetta alla classifica di gradimento troviamo ancora il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 21,5% al 22,1%. Buon rialzo anche per Fratelli d’Italia e Lega, rispettivamente al 20,2% (+0,4%) e al 19% (+0,5%).

Come dicevamo, i sondaggi politici di Swg non portano buone notizie a Giuseppe Conte: il M5s è in ribasso dello 0,8%, quotato al 14,3%. Forza Italia guadagna lo 0,4% e si attesta al 7,7%, mentre Azione di Carlo Calenda è dato al 3,8%, -0,2% rispetto alla precedente rilevazione. Poi troviamo Verdi al 2,5% (+0,2%) e Mdp – Articolo 1 al 2,3% (+0,1), in fondo alla classifica spazio a Sinistra Italiana al 2,2% (-0,1%), Italia Viva al 2,1% (-0,4%) e +Europa all’1,5% (-0,4%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

I sondaggi politici di Swg per Tg La7 hanno poi fatto il punto della situazione sul giudizio degli italiani sulla manovra economica presentata dal governo. In una scala da 1 a 10, la Legge di Bilancio è stata valutata con un 5,8. Un dato nettamente superiore rispetto a quello rilevato nel 2019 (5,3%) e soprattutto nel 2020 (4,7%). Gli elettori del Pd sono i più soddisfatti (6,8), poi quelli di Forza Italia (6,3). Più basso, invece, il giudizio degli elettori di Fratelli d’Italia (5,8). Poi una riflessione sulla proposta del contributo di solidarietà: il 55% degli italiani la considera positiva; entrando nel dettaglio, il 15% molto positiva, mentre il 40% positiva. Il 25% è di parere opposto: per il 17% è negativa, per l’8% molto negativa. Il restante 20% ha preferito non rispondere al quesito.

