Sondaggi politici/ Pd primo partito al 19,7%, poi FdI-Lega. 54% per obbligo vaccinale

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Emg per Cartabianca. L’istituto di Fabrizio Masia ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto e in vetta alla classifica troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta si attestano al 19,7%. Subito dietro troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 19,2%. Terzo posto per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è dato al 18,8%.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte non va oltre il 15,3%, mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi si attesta al 7%. Italia Viva raggiunge quota 4,1%, mentre Azione di Carlo Calenda segue al 3,5%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana al 2,3%, Europa Verde al 2,3% e Articolo 1 – Mdp all’1,7%. Noi con l’Italia e Coraggio Italia sono rispettivamente all’1,5% e all’1,4%, mentre +Europa è all’1,3%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì legati alla pandemia. Negli ultimi giorni si è parlato molto di possibili restrizioni per il periodo di Natale, ma c’è ottimismo: per il 63% la situazione non sarà mai grave come l’anno scorso. Per il 17%, invece, staremo messi malissimo anche in Italia, mentre per il 12% avremo superato gran parte dei problemi. Il restante 8% ha preferito non rispondere.

Passiamo adesso ai sondaggi sulle possibili misure da introdurre per contrastare la pandemia. La maggioranza è per l’obbligo vaccinale: il 54% per la precisione. Il 14% è a favore delle spese sanitarie a pagamento per i non vaccinati, mentre il 13% vorrebbe il green pass valido solo per vaccinati e guariti. Il 24% è per l’abolizione del certificato verde, mentre solo l’11% si è schierato con il lockdown per non vaccinati.

