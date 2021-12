Sondaggi politici/ Pd sale al 22,2%, Salvini insidia Meloni

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici ed è tempo di andare a conoscere le intenzioni di voto secondo i dati di Swg per Tg La7. In prima posizione c’è ancora il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 22,1% al 22,2%. Subito dietro si riapre il duello tra Fratelli d’Italia e Lega: il partito di Giorgia Meloni scende al 19,7% (-0,5%), mentre il Carroccio di Matteo Salvini sale al 19,6% (+0,6%).

I sondaggi politici di Swg per Tg La7 segnalano il ribasso del Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono lo 0,4% e sono quotati al 13,9%. Male anche Forza Italia: gli azzurri scendono dal 7,7% al 7,4%. Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,2% e sale al 4%, mentre i Verdi si piazzano al 2,6% (+0,1%). Sinistra Italiana è al 2,5% (+0,3%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi si attesta al 2,2% (+0,1%). Infine segnaliamo MDP Articolo 1 al 2,2% (-0,1%), +Europa all’1,5% (=) e Coraggio Italia all’1% (+0,3%).

SONDAGGI POLITICI: LO SCIOPERO DEI SINDACATI

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Termometro politico e conosciamo il giudizio degli italiani sullo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil contro la manovra varata dal governo Draghi. Il 42,7% si schiera al fianco delle sigle sindacali: per il 26,6% si deve lanciare un segnale, è una manovra sbilanciata a favore di chi ha di più, mentre per il 16,1% a prescindere dalle motivazioni crede sia giusto mostrare che non tutti apprezzano l’esecutivo guidato da Draghi. Il 48,7%, invece, critica i sindacati: il 36,5% è d’accordo con molti degli argomenti dei sindacati ma non crede sia il momento giusto per uno sciopero, mentre il 22,2% crede che la manovra e la politica economica del governo siano adeguate. Il restante 8,6% ha preferito non rispondere al quesito.

