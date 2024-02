Sondaggi politici/ Pd sfiora il 20% ma resta a -10% da Meloni: Lega sotto 10%, calo M5s, Calenda al 4%

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI LAB21.01: CALO DI M5S E LEGA, MELONI SFIORA IL 30%

Dopo un ottimo exploit ad inizio 2024, gli ultimi sondaggi politici condotti da Lab21.01 per Affari Italiani (28-31 gennaio) mostrano un nuovo calo sotto la soglia del 10% su base nazionale per la Lega di Matteo Salvini: con essa, in calo questa settimana anche i grillini di Giuseppe Conte e PiùEuropa di Bonino. La fotografia generale delle intenzioni di voto riflette in questi giorni le tante tensioni politiche che si accumulano tra estero e Italia, con la protesta dei trattori, il caso Ilaria Salis e la presentazione del Piano Mattei con l’Africa che pongono la Premier Meloni nuovamente in ascesa per i sondaggi, rimanendo con un netto +10% sul Pd di Schlein ancora in difficoltà al suo interno.

Il dato che emerge dai sondaggi politici Lab21.01 è appunto la distanza ancora “siderale” tra i principali movimento e leader nazionali: FdI guadagna ancora e sfiora il 30%, fermandosi al 29,4%, mentre il Partito Democratico pur avanzando lievemente non riesce ad andare oltre al 19,9% nazionale. Scende il Movimento 5Stelle di Conte sotto quota 16%, tornato nell’agone della sfida politica a sinistra con forti “scaramucce” con Schlein negli ultimi giorni: la Lega di Salvini cala al 9,7%, mentre Forza Italia di Tajani recupera fino al 6,4%. Chiudono i sondaggi politici per Affari Italiani concludono le proprie intenzioni di voto con la crescita di Calenda in Azione al 4,1%, Renzi con Italia Viva al 3,6%, PiùEuropa al 2,5%, Alleanza Verdi-Sinistra al 4,2% e ItalExit all’1,7%.

PIANO MATTEI & AFRICA, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI SUL GOVERNO MELONI

In termini di coalizioni generali, i sondaggi politici Lab21.01 certificano il netto vantaggio del Centrodestra a guida Meloni con il 46,2% dei consensi generali, ben davanti al 26,6% del Centrosinistra in campo a Schlein, in attesa che il potenziale “campo largo” col M5s possa nascere da dopo le Elezioni Europee. Chiudiamo la nostra rassegna quotidiana sui sondaggi politici nazionali con le ultime rilevazioni raccolte da Euromedia e pubblicate lo scorso 31 gennaio, in merito al Piano Mattei presentato dal Governo Meloni nell’ultima conferenza Italia-Africa, evento clou politico della settimana che va a concludersi (assieme al Consiglio Ue straordinario avvenuto giovedì su migranti, Ucraina e bilancio europeo).

Ebbene, il 41,5% degli intervistati conosce di cosa si stia parlando sul Piano Mattei (mentre il 58% ancora non sa/non capisce) e di questi una buona maggioranza sembra condividere lo sforzo della Premier Meloni per modificare a fondo i rapporti Italia-Africa per un futuro globalmente migliore per entrambe: il 22,3% confida molto nel progetto di partnership bilaterali, il 35,7% è comunque convinto che possa funzionare, mentre “solo” il 35% è scettico sul Piano Mattei presentato dal Centrodestra e accolto già favorevolmente dall’Europa. Di contro, il 49,7% è convinto che sebbene possa essere positivo il piano difficilmente riuscirà a ridurre i flussi di migranti sulle nostre coste.











