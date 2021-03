Sondaggi politici/ Per 39% campagna Figliuolo funziona bene. Leader: Conte al 61%

Archiviati i dati di Swg, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. Partiamo dalla classifica del gradimento dei leader: in prima posizione troviamo Giuseppe Conte con il 61%. Medaglia d’argento al ministro della Salute Roberto Speranza con il 41%, mentre quella di bronzo spetta a Giorgia Meloni con il 37%.

Primo escluso dal podio è Matteo Salvini, fermo al 33%, seguito a stretto giro di posta dal segretario dem Enrico Letta con il 32%. Silvio Berlusconi appena sotto il 30%, il leader di Forza Italia è al 29%, mentre il reggente del Movimento 5 Stelle Vito Crimi non va oltre il 18%. A chiudere la classifica ci pensa Matteo Renzi: il leader di Italia Viva si attesta al 12%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

Continuiamo l’analisi dei sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì con il giudizio degli italiani sul governo guidato da Mario Draghi: per il 48% il premier sta convincendo, mentre per il 28% sta deludendo. Il restante 24% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso alla campagna vaccinale, con il giudizio sul piano vaccini presentato dal generale Figliuolo: per il 39% sta funzionando bene, di parere contrario il 36%. Non indica il restante 25%. I sondaggi politici di Ipsos hanno poi acceso i riflettori sul condono relativo alle cartelle esattoriali inserito nel decreto sostegni: per il 40% è un’ingiustizia, dal governo Draghi mi aspettavo qualcosa di meglio. Per il 34% invece è giusto e andrebbe esteso. Il restante 26% ha preferito non prendere posizione.

