Sondaggi politici/ Per 48% 2021 sarà migliore del 2020, addio pandemia per 53%

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie ai dati di Demos per Repubblica. Il noto istituto ha fatto il punto della situazione sul 2020 appena concluso, con uno sguardo sul nuovo anno. C’è grande fiducia tra gli italiani: per più di un italiano su due, esattamente per il 53%, nel 2021 finirà la pandemia da coronavirus. Di parere contrario il 45%, mentre il 2% ha preferito non rispondere al quesito.

Cosa si aspettano gli italiani dal nuovo anno? La maggioranza degli intervistati è fiducioso: per il 48% il 2021 sarà migliore rispetto al 2020. Una percentuale in netta crescita rispetto al 27% registrato un anno fa. Il 2021 sarà peggiore dell’anno appena concluso invece per il 19%. Dato in calo del 3 per cento.

SONDAGGI POLITICI, LO SCONTRO RENZI-CONTE

Dopo aver studiato i sondaggi politici di Demos, andiamo a scoprire il parere degli esperti sul dossier politico delle ultime ore: parliamo dello scontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte, che per alcuni potrebbe addirittura portare alla crisi di Governo. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, Luigi Crespi ha sottolineato: «Se l’operazione si chiude con uno scambio di poltrone, con un Conte ter, diciamo che Renzi, dal 4 va allo 0,4%, se invece va fino in fondo e si dà una svolta, allora penso che l’ex premier di Rignano potrebbe tornare a guidare il paese». Secondo Renato Mannheimer, invece, si tratta di una mossa tecnicamente necessaria poiché Renzi può solo cercare visibilità fino alle prossime Politiche: «Renzi, probabilmente, si aspettava più consenso quando ha dato origine a Italia Viva, ma è andata male e ora deve recuperare in qualche modo».



