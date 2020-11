Sondaggi politici/ Per il 53% il Governo non sta gestendo bene l’emergenza Covid

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto grazie ai dati di SWG per Tg La 7, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. Il celebre istituto ha acceso i riflettori sull’emergenza coronavirus e non arrivano delle buone notizie per il Governo. L’esponenziale aumento di casi positivi registrato nelle ultime settimane ha inciso sul giudizio degli italiani: per il 53% l’esecutivo non sta gestendo bene la seconda ondata di contagi. Di parere diverso il 43% degli intervistati, mentre il 4% ha preferito non rispondere al quesito. Ipsos ha poi chiesto agli italiani a cosa sia dovuto l’aumento dei casi positivi: per il 62% ai comportamenti sbagliati tenuti da troppi cittadini, mentre il 29% alle scelte sbagliate di Governo e Regioni. Il restante 9% ha indicato altre motivazioni o ha preferito non rispondere.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS

I sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì sull’emergenza coronavirus hanno fatto una riflessione anche sulle misure intraprese fin qui. Cosa sarebbe meglio fare per affrontare la pandemia secondo gli italiani? Più di 6 intervistati su 10, precisamente il 62%, ha affermato che sarebbe necessario prevedere delle chiusure mirate nelle zone maggiormente colpite. Per il 18% sarebbe necessario prevedere una chiusura totale in tutto il Paese, mentre per il 15% sarebbe necessario lasciare un’apertura totale in tutta Italia. Il restante 5% ha preferito non rispondere. Negli ultimi giorni, tra le possibili misure per frenare il contagio, si è parlato molto del possibile lockdown per gli Over 65, la fascia di età più a rischio per il Covid-19. I sondaggi politici di Ixè ci dicono qualcosa sull’opinione degli italiani: per il 61% degli intervistati sarebbe giusto circoscrivere la chiusura totale agli anziani, mentre il 29% si dice contrario.



