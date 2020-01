Sondaggi politici post Elezioni Emilia Romagna/ Crollo Lega 28%, Pd 20%, boom FdI 12%

Le elezioni in Emilia Romagna hanno consegnato, al netto della sconfitta di Lucia Borgonzoni contro il Pd di Zingaretti, un Centrodestra in ottima salute ma con i rapporti di forza modificati: i primi sondaggi politici stilati dopo i risultati delle Regionali – condotti da Ixé per Cartabianca – confermano questo “cambio” di rapporti interno al Centrodestra, con la Lega di Salvini che subisce il contraccolpo della sconfitta e perde in soli 7 giorni lo 0,5%. Fermo sempre restando che i sondaggi Ixè sono storicamente stati piuttosto “parchi” sulle rilevazioni del Carroccio anche nei periodi di massimo sviluppo della Lega nei mesi scorsi, il 28,2% odierno di Salvini preoccupa fino ad un certo punto: fa il paio infatti il 12% di Fratelli d’Italia, l’unica a guadagnare forte nella settimana delle Elezioni (assieme ai Verdi) e con un balzo di +0,7% rispetto ad una settimana fa. Cala Salvini, cresce Meloni, Forza Italia non ingrana bene nonostante la vittoria in Calabria e si ferma al 6,9% avendo però perso lo 0,4% su scala nazionale.

SONDAGGI IXÈ (28 GENNAIO): BOOM DEI VERDI, MALE RENZI

Le intenzioni di voto con i sondaggi politici di Ixè certificano poi una situazione inversamente proporzionale nel Governo Conte-2, rimasto in piedi dopo il voto anche per la vittoria non certa alla vigilia del Governatore Bonaccini: se il Pd resiste al 20% e guadagna uno 0,1% dopo le Elezioni Regionali (in Emilia Romagna aveva però il 34%, ndr) il Movimento 5 Stelle uscito distrutto dai risultati emiliani e calabresi e indietreggia anche nei sondaggi nazionali con il 15,9% e il -02% in 7 giorni. Con il Premier Conte e lo stesso Pd che parlano di “nuovo bipolarismo” nel tentativo di annettere al proprio interno lo stesso M5s, il futuro del Governo e delle prossime Elezioni Politiche sarà inequivocabilmente “giocato” su come e dove sarà il Movimento nei prossimi mesi. In attesa di sviluppi in merito, chi ancora registra una bassa tendenza nel Governo è Matteo Renzi: la costante “opposizione interna” al momento non paga, con Italia Viva al 3,6% e ancora in perdita dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana. Le intenzioni di voto Ixé chiudono poi con la Sinistra (2,9%, perde lo 0,2%), Azione Calenda all’1,3% e “Cambiamo!” di Toti allo 0,6%. Menzione a parte Europa Verde che, anche grazie al buon risultato interno alla coalizione di Bonaccini in Emilia Romagna, spicca il volo sui temi ambientalisti e guadagna lo 0,5% a livello nazionale arrivando a ridosso della Sinistra, con il 2,4% di preferenze.

