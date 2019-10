Sondaggi politici, post Elezioni Umbria 2019/ Lega al 34%, presi voti da M5s e Pd

Nei sondaggi politici immediatamente successivi alle Elezioni in Umbria di domenica scorsa, non poteva che cementare il proprio consenso la Lega di Matteo Salvini che dopo il successo a pieni voti nelle Regionali punta dritto a rosicchiare ancora voti ai diretti rivali di Pd e M5s. La lista delle intenzioni di voto Winpoll per i partiti di Governo è decisamente “impietosa” il giorno dopo la debacle del patto civico per Bianconi in Umbria: il Pd al 20,6% tiene ancora ma è il Movimento 5 Stelle a crollare sotto i colpi delle crisi interne, di leadership e di scelte azzardate. 14,7% per Di Maio è uno dei punti più bassi di questi ultimi tre anni di Movimento 5 Stelle al centro della politica italiana e i ragionamenti tra i vertici di questi ore non possono che essere la diretta conseguenza della crisi maturata in questi mesi e sfociata poi nel 7% raggiunto alle Regionali umbre. I sondaggi proseguono poi con Fratelli d’Italia ancora al top con il 7,7%, Forza Italia che resiste al 6,2% e Italia Viva di Renzi che guadagna voti sensibilmente salendo fino al 6,6% su base nazionale.

SONDAGGI OPINIO-RAI (28 OTTOBRE): DOVE PRENDE VOTI LA LEGA?

Chiude la tornata di sondaggi politici Winpoll la batteria dei piccoli partiti, dal Potere al Popolo al 2% passando per la Sinistra sempre al 2%, chiudendo con i Verdi all’1,6% e +Europa all’1,3%. Nelle analisi dei risultati alle Regionali umbre un dato più di altri può interessare per possibili sviluppi nazionali: secondo il Concorso Opinio Italia per la Rai, (stilato da Antonio Noto degli omonimi sondaggi politici) la neo Governatrice dell’Umbria Donatell Tesei ha guadagnato voti, utilissimi per la vittoria finale, non solo dal campo del Centrodestra. Nei flussi di voto di Opinio si stima che il 96% dell’elettorato leghista ha votato per la propria candidata (il 3% per l’avversario Bianconi), il 97% di Fratelli d’Italia e il 90% da Forza Italia ma sono i dati degli altri partiti ad impressionare. Il 10% degli elettori che avevano votato Pd alle Europee 2019 hanno optato comunque per la Tesei, in aperta polemica con il patto civico dem-M5s, mentre ancora più incredibile la quota di voti grillini guadagnata dalla Tesei, ben 27% del totale sul campo 5Stelle.

