Sondaggi politici/ Quirinale: 16,6% per Draghi, 16,3% pro Mattarella-bis. Poi il Cav

La corsa al Quirinale sta per entrare nel vivo, i sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita ci aiutano a fare il punto della situazione sul giudizio degli italiani. C’è grande parcellizzazione, ma qualche indicazione è chiara. Le ipotesi Mario Draghi e Sergio Mattarella bis sono le più apprezzate, rispettivamente al 16,6% e al 16,3%. Terzo posto per Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia si attesta al 10,6%.

I sondaggi politici di Index Research segnalano la ministra della Giustizia Marta Cartabia al 10,5%, mentre gli altri profili restano tutti sotto la doppia cifra. Romano Prodi si attesta al 7,5%, mentre Paolo Gentiloni non va oltre il 5,3%. Infine troviamo Emma Bonino al 3,5% e Pier Ferdinando Casini al 2,4%. Il restante 22,8% ha preferito non rispondere o comunque ha indicato un altro nome per il Colle.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Index Research sulle intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica troviamo ancora una volta il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta guadagnano lo 0,4% e si attestano al 21,2%. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni passa dal 19,4% al 19,3%, mentre la Lega di Matteo Salvini sale al 19,3% (+0,1%). Ribasso dello 0,3% per il Movimento 5 Stelle, ora quotato al 15,4%, mentre Forza Italia guadagna terreno e si porta al 7,7% (+0,1%). Azione di Carlo Calenda è stabile al 4,1%, stesso discorso per Italia Viva di Matteo Renzi, dato al 2,5%. Sinistra Italiana scende al 2,3% (-0,1%), stessa quotazione di Europa Verde. In fondo alla classifica troviamo Articolo 1 – MDP al 2,2%, +Europa all’1,6% e Coraggio Italia all’1%.

