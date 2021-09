Sondaggi politici/ Referendum contro green pass: 71% per il no

I sondaggi politici sulle intenzioni di voto non sono disponibili a causa della legge sul blackout pre-elezioni, ma non mancano le rilevazioni sui temi politici più discussi del momento. Nelle ultime settimane son tornati di moda i referendum, tra raccolte firme e proposte provocatorie, pensiamo alla proposta di Matteo Renzi di abolire il reddito di cittadinanza…

I sondaggi politici di SWG hanno valutato il giudizio degli italiani sullo strumento del referendum, che consente ai cittadini di esprimersi direttamente su tematiche salienti dal punto di vista politico e governativo. Per più di un italiano su due, il 54%, è uno strumento fondamentale per la democrazia, mentre per il 32% è giusto che ci sia ma non è fondamentale. Per il 5%, invece, è uno strumento superfluo e andrebbe abolito. Il restante 9% non ha risposto al quesito.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUI REFERENDUM

SWG ha stilato i sondaggi politici sui due temi più dibattuti negli ultimi giorni, ovvero eutanasia e green pass: in entrambi i casi troviamo due indicazioni piuttosto nette. Partiamo dal referendum sull’eutanasia, il quesito per permettere l’aiuto al suicidio di persone gravemente malate: l’83% è favorevole, mentre il 17% è contrario. Tre intervistati su dieci non hanno risposto al quesito.

Passiamo adesso ai sondaggi politici sul referendum contro il green pass: i promotori infatti chiedono la rimozione dell’obbligo di certificato verde. Ebbene, più di sette intervistati su dieci, il 71% per la precisione, sono contrari, mentre il 29% è favorevole. In questo caso la percentuale degli indecisi è al 25%.

