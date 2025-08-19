I sondaggi politici sulle Elezioni Regionali Calabria 2025: calo di Occhiuto nella fiducia, l'ascesa di Tridico che però tiene in allarme la sinistra

IL CALO DI OCCHIUTO NEI SONDAGGI POLITICI SUI GOVERNATORI: I RAGIONAMENTI NEL CENTRODESTRA

La scommessa del Governatore uscente della Calabria Roberto Occhiuto verso le prossime Elezioni Regionali indette il 5-6 ottobre 2025 è semplice: non farsi “mangiare” dalle inchieste e dal “can-can” giudiziario-mediatico, anticipare le dimissioni e vincere alle urne puntando sul lavoro fatto. I sondaggi politici ne confermavano la validità e la fiducia nell’operato della sua giunta di Centrodestra, eppure qualche campanello d’allarme è giunto osservando gli ultimi dati emersi con Lab21.01 su Affari Italiani: in sostanza nella classifica dei top Governatori per fiducia, Occhiuto non andava oltre il decimo posto, mentre solo qualche mese prima veniva stimato in quinta posizione con consensi maggiori.

Attorno al 55% di fiducia, ma in calo rispetto al recente passato, il Presidente di Regione Calabria punta ad ottenere la fiducia per un secondo mandato consecutivo, al netto delle vicende giudiziarie che hanno colpito lui e parte della sua giunta: il Centrodestra ha confermato la leadership del forzista Occhiuto per le prossime Regionali 2025, ma dovrà stare attento a quanto emerse da alcuni sondaggi politici per ora “top secret” che circolano in questi giorni negli ambienti del Partito Democratico romano.

In buona sostanza, qualora l’avversario di Occhiuto fosse l’ex Presidente INPS Pasquale Tridico – sostenuto dal campo largo progressista – ecco che la distanza tra le due coalizioni sarebbe minima con un residuo vantaggio per il Centrodestra. Anche per questo motivo, l’intento di FdI, Lega e Forza Italia è anticipare i rivali su nomi, liste e candidati locali, in modo da far risaltare il ritardo e le spaccature del Centrosinistra, recuperando parte di quel consenso che è in parte diminuito in questi 4 anni di Presidente Occhiuto.

È ANCORA CAOS A SINISTRA VERSO LE REGIONALI IN CALABRIA

Prima Mimmo Lucano, poi Pasquale Tridico, poi un nome dal Pd, poi ancora… lo stallo: sebbene i sondaggi politici diano ampie garanzie su altre Regioni al voto in autunno 2025, per lo snodo Calabria il campo largo progressista sempre sempre più avvilupparsi su sé stesso. A meno di 20 giorni dalla presentazione delle liste manca un autentico candidato Presidente, con l’ex INPS e “padre” del Reddito di Cittadinanza che ancora non ha sciolto le proprie riserve, più o meno similmente a quanto accade in Puglia con Decaro.

Detto dei sondaggi politici che darebbero Tridico comunque contendente a Occhiuto il ruolo di Governatore, in molto ambienti centristi non convince affatto il nome dell’europarlamentare M5s: di contro però, in casa Pd, non verrebbero accettati altri profili 5Stelle al di fuori di Tridico, avanzando in quel caso un proprio nome ancora “top secret”. Il tempo però scorre e il Centrodestra in calo nei sondaggi si vede al momento rinfrancare dalla spaccatura interna del campo progressista. Entro la fine di questa settimana Decaro e Tridico sono attesi da una risposta definitiva: dentro o fuori dalle prossime Regionali?