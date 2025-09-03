I sondaggi politici di Emg in Calabria dividono la campagna elettorale: Occhiuto in vantaggio col 60%, Tridico e la sinistra accusano il Cdx di “taroccare”

I SONDAGGI POLITICI IN CALABRIA FANNO DISCUTERE LA SINISTRA: EPPURE SUI SOCIAL OCCHIUTO SI CONFERMA AVANTI

Fanno discutere da qualche giorno i nuovi sondaggi politici condotti da Emg il 23 agosto scorso ma pubblicati solo il 30 agosto 2025, su commissione di Regione Calabria: il tema è ovvio, le prossime Elezioni Regionali in programma il 5-6 settembre, con la distanza tra i due candidati che al momento appare enorme e forse incolmabile. Stando infatti ai dati dei sondaggi commissionati dalla giunta uscente di Centrodestra, la vittoria di Roberto Occhiuto sembra schiacciante con un 60% di gradimento contro il solo 37% del candidato di sinistra Pasquale Tridico.

Al netto delle consuete difficoltà mostrate dalla gente nel voler rispondere ad un sondaggio telefonico – secondo la nota metodologica di Emg su 4223 telefonate solo il 24%, ovvero circa mille, hanno risposto sul proprio orientamento di voto – il tema evidenziato dalle forze del campo largo progressista è che i sondaggi politici sulle Regionali Calabria 2025 sarebbero in realtà mera “propaganda” della maggioranza di Centrodestra che in qualche modo avrebbe gonfiato le cifre.

Al di là delle diatribe politiche, l’istituto demoscopico Emg Research diretto da Fabrizio Masia è uno dei più importanti a livello nazionale, realizzando sondaggi politici nazionali e locali da svariati anni e con un’ottima affidabilità: certo le cifre sono molto ampie, con il vantaggio del Governatore uscente su Tridico che è quasi il doppio dell’ex Presidente INPS, ma al momento tali risultati sarebbero confermati anche da altre raccolte demoscopiche realizzate in questi giorni. Secondo infatti la ricerca Socialcom, che ha analizzato i sondaggi politici su 100mila mention e 2,4 milioni di interazioni online sui candidati delle Regionali 2025, emerge un ampio vantaggio anche qui del Centrodestra di Occhiuto rispetto all’area progressista unita attorno al candidato M5s.

LO SCONTRO SUI SONDAGGI: PER IL M5S È SOLO “PROPAGANDA”, MENTRE DA FORZA ITALIA…

Lo scontro sui sondaggi politici però permane, con il campo largo che accusa specificamente gli avversari del Governo Meloni di “taroccare” i dati, specie perché le interviste sono state fatte nei giorni in cui ancora Tridico non era ufficialmente il candidato dettato da Pd, M5s, Italia Viva, AVS e PiùEuropa. Di contro, va ricordato come il nome di Tridico in realtà sia da settimane sulla cresta dell’onda, con dichiarazioni in prima persona dell’europarlamentare M5s che già ad inizio agosto lanciava la propria candidatura per essere poi accettata dalla coalizione di sinistra.

Secondo la consigliera regionale del Pd in Calabria, Amalia Bruni, i sondaggi politici Emg sulla vittoria di Occhiuto sarebbero un «marketing politico del Governatore», specificando le anomalie come l’intervista nei giorni in cui Occhiuto ancora non era candidato ufficiale, o come l’esistenza di un contratto di collaborazione tra la società Emg e la Regione Calabria, «è conflitto d’interessi».

Alla consigliera dem risponde però il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Calabria per Forza Italia, Michele Comito, che al campo largo ricorda come già nelle Regionali del 2021 il Centrosinistra (proprio con Bruni candidata) perse con circa 25 punti di scarto e che quindi «prima di parlare occorre ricordarsi la batosta di 4 anni fa». In quel caso i sondaggi politici non avevano previsto tale distanza alle urne, mentre ad oggi le due coalizioni si dividono nettamente l’una già ipotizzando una larga vittoria, l’altra mettendo in forte discussione la validità delle intenzioni di voto.