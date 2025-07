Tutti i nodi sulle prossime Elezioni Regionali 2025 in Campania: i sondaggi politici Piepoli, il favorito Fico a sinistra e l'enigma Cirielli per la destra

I PRIMI SONDAGGI POLITICI IN CAMPANIA SORRIDONO PER FICO E IL CAMPO LARGO

Sebbene ancora manchi una data effettiva per le prossime Elezioni Regionali in Campania – che saranno tra ottobre e novembre 2025 – il tempo della campagna elettorale è di fatto già cominciato, con le rispettive coalizioni che stanno ancora affinando le scelte per i candidati da presentare nel difficile compito di “seguire” il doppio mandato di Vincenzo De Luca. I primi sondaggi politici raccolti dall’Istituto Piepoli per “Il Tempo”, pubblicati ieri 23 luglio 2025, sembrano confermare le sensazioni generali attorno al voto campano: ad oggi il Centrosinistra sembra non avere grandi rivali, soprattutto perché l’elettorato sembra gradire l’ormai quasi certa scelta di Roberto Fico.

Il Centrodestra è ancora in stallo e in attesa dell’ultimo decisivo vertice della prossima settimana (quando arriveranno i nomi di tutti e 5 i candidati alle prossime Elezioni Regionali) la Campania è certamente una delle regioni maggiormente complesse per la coalizione di Governo: i sondaggi politici di Piepoli infatti ritengono ad oggi particolarmente gradita l’opzione Roberto Fico (ex Presidente del Senato e uomo forte del M5s con ala più progressista), specie dopo l’incontro chiarificatore fra Schlein, Conte e De Luca che sembra aver sbloccato l’impasse.

Osservando le intenzioni di voto per “il Tempo”, Fico verrebbe scelto dal 56% dei rispondenti ai sondaggi politici, con il 20% per l’ex Ministro Sergio Costa e solo il 18% per Lucia Fortini, attuale assessore all’istruzione nella giunta De Luca. Pd e M5s sembrano aver trovato l’accordo, tanto sulla Campania con Fico quanto sulla Toscana con Giani, anche se non mancano le turbolenze interne specie sull’ala centrista che mal digerirebbe la candidatura di un ex grillino molto più vicino ad AVS che non al Pd riformista.

Il mancato terzo mandato per De Luca (deciso dalla Corte Costituzionale ma comunque sgradito a Schlein, ndr) priva il Centrosinistra di un candidato apprezzato dal 43% degli intervistati in merito al suo operato in Giunta, ma attualmente il suo prossimo potenziale successore sembra avere strada più facile degli avversari.

PIÙ NEL CAOS IL CENTRODESTRA (ALLA RICERCA DI UN CANDIDATO): COSA DICONO GLI ELETTORI

Rimanendo infatti sui sondaggi politici raccolti da Piepoli emerge incertezza e imprevedibilità nelle scelte prossime del Centrodestra per le Regionali Campania 2025: l’indicazione emersa dai vertici precedenti vedrebbe Edmondo Cirielli, quota FdI e viceministro degli Esteri, come nome alla fine più probabile per sfidare il campo largo progressista.

Il problema però è che in termini di conoscenza politica e di fiducia personale altri candidati vagliati dal Centrodestra sarebbero più apprezzati di Cirielli: la leader di Noi Moderati (assieme a Lupi) Mara Carfagna ha il 59% di “conoscenza” nell’elettorato, battendo sia il Ministro dell’Interno Piantedosi (55%) che lo stesso Cirielli (31%), così come le ipotesi civiche come Guido Trombetti e Giosy Romano, rispettivamente rettore dell’Università Federico II e commissario della ZES Unica.

Piantedosi, che ha declinato più volte l’ipotesi di una candidatura in Campania, nei sondaggi politici Piepoli riscuote più fiducia di Cirielli, mentre sulla fattibilità del voto/propensione alla scelta, il nome indicato da Fratelli d’Italia ad oggi avrebbe il 33% di successo contro il 32% di Piantedosi, 28% di Trombetti e Carfagna, addirittura il 31% per la civica Romano. La scelta arriverà nell’ultimo vertice di Centrodestra settimana prossima, ma le ipotesi di una opzione civica non sembrano calare in Campania: il problema resta il vantaggio attuale del Centrosinistra, con Fico che si appresta a ricevere i galloni da favorito verso le prossime Elezioni Regionali 2025.