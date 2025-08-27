Sondaggi politici sulle Elezioni Regionali 2025 in Campania: Fico candidato, Castellone "preferita" da rilevazione online. A destra "sale" Carfagna

FICO PER IL “POST DE LUCA”, MA SCHLEIN CEDE IL PD CAMPANIA AL FIGLIO PIERO: I SONDAGGI POLITICI DICONO CHE…

Sarà Roberto Fico in quota M5s il candidato delle Elezioni Regionali Campania 2025, come ampiamente pronosticato e previsto ma con una lunghissima fase di travaglio interno al campo largo passato da sondaggi politici, valutazioni, “minacce” e resa finale (del Pd) alle richieste del due volte Governatore Vincenzo De Luca. Alla fine è la leader Elly Schlein a sbloccare la trattativa per le Regionali, quantomeno per la Campania dove sarà ancora il M5s a farla da padrone dopo aver conquistato anche la candidatura di Tridico in Calabria.

Conte non ha mai cambiato posizione, fissa sull’ex Presidente della Camera, anche davanti a sondaggi politici non sempre allineati sul consenso per Roberto Fico: le recenti rilevazioni sull’account Instagram di “LiberaInformazionePress” hanno evidenziato come tra i vari indiziati candidati era la capogruppo M5s Mariolina Castellone a riscuotere addirittura il 50% delle preferenze tra gli intervistati rispondendo al sondaggio online. Fico era dato “solo” al 39%, seguito dal sindaco di Napoli Manfredi al 9% e Fortini con il 2%.

La scelta alla fine è ricaduta però sull’ex membro del “Direttorio M5s” con Di Maio e compagnia: l’aut-aut di Conte è stato “digerito” da Schlein che ha dovuto cedere una seconda volta per la guida del Pd Campania, con De Luca che ha imposto il nome del figlio Piero per poter sostenere la candidatura di Fico alle prossime Regionali 2025. E così – come riporta “Repubblica” oggi – la Segretaria Dem ha chiamato ieri i principali antagonisti (Ruotolo e Sarracino, entrambi membri della Segreteria nazionale) alla candidatura di De Luca jr. alla guida del Partito Democratico campano, convincendoli che l’unica possibilità per sbloccare l’impasse era quella di lasciare Piero De Luca come unico candidato al Congresso al via nelle prossime settimane.

CENTRODESTRA ANCORA AL BIVIO CARFAGNA, CIRIELLI E (FORSE) MR X

Contro Fico servirà un nome importante e fidato per l’elettorato di Centrodestra, pur sapendo che da tempo ormai i sondaggi politici in Campania vedono la coalizione del Governo Meloni in svantaggio rispetto alla sinistra progressista. Dopo aver definito i candidati di Calabria, Marche e Toscana (rispettivamente, Occhiuto, Acquaroli e Tomasi) ecco che i nomi su Puglia, Veneto e Campania restano quelli da definire per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi ospite del Meeting di Rimini 2025 assieme al vicepremier Matteo Salvini.

Edmondo Cirielli in quota FdI, Martusciello in quota Forza Italia e Mata Carfagna di Noi Moderati sono i nomi più in lizza, con il Ministro dell’Interno Piantedosi (Lega) che da tempo ha rifiutato ogni possibile candidatura. Secondo i sondaggi politici emersi sull’account LiberaInformazionePress vedono l’ex Ministra per le Pari Opportunità, da poco passata da Azione a NM, come il profilo giusto per guidare il Centrodestra contro il campo largo di Fico.

Per Carfagna vi sarebbe un consenso attorno al 63%, nettamente sopra a Cirielli al 16%, superato anche da Giosy Romano (commissaria della ZES unica) al 21%: la scelta deve ancora arrivare ma con l’ufficialità di Fico del Centrosinistra ora i tempi stringono per iniziare una campagna elettorale di effettiva opposizione alla giunta uscente progressista.