Sondaggi politici/ Regionali Emilia Romagna: sorpasso Pd su Lega, Bonaccini al 41%

Nel primo confronto tv in vista delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna – a Cartabianca con Stefano Bonaccini (Centrosinistra) contro Lucia Borgonzoni (Centrodestra) – sono stati presentati gli ultimi sondaggi politici di Ixè proiettati al voto del prossimo 26 gennaio: ebbene, il Governo Conte-2 al momento tira un sospiro di sollievo visto che i dati vedono in testa il Governatore uscente dell’Emilia Romagna, seguito a distanza dalla candidata di Salvini. Il 41% ad oggi voterebbe per Bonaccini mentre “solo” il 26% ritiene che Lucia Borgonzoni sarà la prossima Presidente dell’Emilia. Gli altri candidati, secondo i dati di Ixè dello scorso 19 novembre, valgono assieme il 13%, troppo poco per impensierire la coppia di sfidanti; chiaro è che a sparigliare le carte potrebbe arrivare il M5s con un eventuale candidato – ancora non presentato a due mesi dal voto emiliano. Per le speranze del Centrodestra c’è quel 20% di indecisi-astenuti, oltre ai voti grillini, da convincere ed è per questo che Salvini – sardine o meno – si è impegnato anima e corpo per andare piazza dopo piazza a sollevare i consensi ancora “bassi” per la candidata Governatrice.

SONDAGGI IXÈ (19 NOVEMBRE): LISTE REGIONALI EMILIA ROMAGNA

Negli stessi sondaggi politici è stata espressa la fiducia nei singoli candidati e qui Bonaccini costruisce ancora la sua forza: l’esperienza alla guida dell’Emilia Romagna convince e il 68% ha fiducia in lui, mentre il 45% opta per la Borgonzoni che però al di là del Sottosegretario ai Beni Culturali non può ancora vantare ruoli di esperienza e gestione del territorio come il suo sfidante. Interessante poi il dato di Ixé in merito al confronto tra le singole liste partecipanti allo scontro elettorale del prossimo 26 gennaio: la Lega scende rispetto alle Europee dal 33,8% all’attuale 30,9%, mentre il Pd sale dal 31,2% preso in Emilia qualche mese fa al 34,3% di oggi, tornando primo partito della Regione. Interessante il dato del M5s: ad oggi vale il 10,4%, una fetta importante che potrebbe stabilire la vittoria o la sconfitta di Bonaccini a seconda della scelta – si crede imminente – che prenderanno Di Maio e Casaleggio per il voto in Emilia Romagna. Boom di Fratelli d’Italia che nei sondaggi Ixè balza dal 4,7% alle urne delle Europee all’attuale 6%, mentre Forza Italia cala dal 5,9% all’attuale 5,1%.

