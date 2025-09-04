Sondaggi politici BidiMedia ad 1 mese dalle Elezioni Regionali Marche 2025: il contro-recupero del Centrodestra, Ricci a -2% da Acquaroli. Dati sulle liste

IL CONTRO-RECUPERO DEL CENTRODESTRA NELLE MARCHE: I NUOVI SONDAGGI POLITICI DI BIDIMEDIA SORPRENDONO (DI NUOVO)

Come sorprendevano i sondaggi politici mesi fa sul lieve vantaggio di Matteo Ricci, candidato del campo largo alle Elezioni Regionali Marche 2025, ecco che a meno di un mese dal voto sorprende ulteriormente il “contro-recupero” del Centrodestra di Francesco Acquaroli.

A dirlo l’ultimo dei sondaggi politici BidiMedia sulle Regionali Marche, attese alle urne il prossimo 28-29 settembre 2025: in una campagna elettorale dominata da vicende extra-politiche (le indagini a carico del candidato Pd, nonché sindaco di Pesaro) e questioni nazionali (leggasi l’estensione della ZES unica alle Marche), la sfida per il rinnovo della giunta regionale sembra davvero essere all’ultimo voto.

I sondaggi diffusi da BidiMedia con aggiornamenti fino al 2 settembre 2025 mostrano un contro recupero formidabile di Acquaroli che vincerebbe oggi con 2% di vantaggio sullo sfidante Matteo Ricci: il 49,6% per il candidato del Centrodestra supererebbe infatti il 47,5% del sindaco Dem, lasciando letteralmente le briciole nei consensi per gli altri 4 candidati alle Regionali. Bolletta all’1,3% con Democrazia Sovrana Popolare, Mangani del PCI all’1%, mentre allo 0,3% troviamo pari sia Gerardi (Forza del Popolo) che Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

IL PUNTO SULLE LISTE NELLE REGIONALI MARCHE 2025: FDI DAVANTI AL PD, BENE FORZA ITALIA

Mentre in Campania e Puglia le “faide” interne al Centrosinistra impediscono di avere ancora un quadro chiaro su come potranno andare le prossime Regionali 2025 (e con un Centrodestra che di riflesso non ha ancora ufficializzato i propri candidati contro Fico e, forse, Decaro), lo scenario nelle Marche è forse il più chiaro alla vigilia ma anche il più combattuto. I sondaggi politici danno infatti un vantaggio, seppur minimo, ad Acquaroli con l’insieme di liste che invece più nettamente vedono come favorito il Centrodestra.

Le liste a sostegno del Governatore uscente valgono complessivamente il 50% secondo i sondaggi politici di BidiMedia, con un 47,1% per il campo largo progressista, e con un’affluenza generale che si fermerebbe ad oggi tra il 53 e il 58% degli intervistati nel sondaggio: entrando nelle specifico dei singoli partiti, Fratelli d’Italia di Meloni e Acquaroli riesce a tenere dietro il Pd di Ricci, rispettivamente con 26,1% e 25,2% di preferenze. Bene Forza Italia con il 7,7%, così come la Lega al 6,4%, entrambe davanti al Movimento 5Stelle delle Marche che vale un 6,1%, appena davanti ad AVS (5,6%).

Via via scendendo nel borsino delle singole liste alle Regionali Marche 2025, la lista civica di Acquaroli vale un 4,1% che viene preceduto dal 4,3% dei civici per Ricci: chiudono l’insieme delle due coalizioni, lato Centrodestra i Civici Marche al 2,9%, Udc 1,8% e Noi Moderati all’1%; fronte progressista invece, Progetto Marche Vive non va oltre il 2,6%, così come Avanti Ricci al 2,3% tiene dietro Pace Salute e Lavoro.