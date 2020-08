Sondaggi politici/ Regionali: nelle Marche trema Pd, centrodestra al 51,8% e M5s…

La Regione Marche sta per diventare una ex “roccaforte rossa”? I sondaggi politici disegnano un quadro preciso a meno di un mese dalle elezioni regionali. Secondo il sondaggio Winpoll-Cise realizzato per il Sole 24 ore tra il 25 e il 27 agosto, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli è in vantaggio su quello di centrosinistra Maurizio Mangialardi di quasi 16 punti. Se infatti l’esponente di Fratelli d’Italia è al 51,8%, quello del Pd invece è stimato al 36,1%. Distante il candidato del Movimento 5 Stelle Gian Mario Mercorelli, che non riesce a sfondare il muro del 9 per cento. Il candidato M5s è infatti attestato all’8,9%. Proprio gli elettori grillini potrebbero fare da ago della bilancia, ma un ruolo decisivo potrebbero averlo soprattutto gli indecisi, visto che sono il 24% del campione. Limitato dunque il bacino elettorale del M5s a cui potrebbe puntare il centrosinistra per colmare il divario con la coalizione di centrodestra. L’impresa è ancor più complicata se teniamo conto della legge elettorale prevista nelle Marche, dove non è previsto il voto disgiunto, che avrebbe permesso al M5s di puntare ai voti di lista, ma sacrificando quelli per il candidato presidente a favore del Pd.

SONDAGGI TERMOMETRO POLITICO (28 AGOSTO): M5S FRENA

Anche a livello nazionale il centrodestra avanza mentre il centrosinistra e M5s arrancano nei sondaggi politici. La Lega infatti resta il primo partito, mentre Fratelli d’Italia ha ingaggiato un testa a testa col Movimento 5 Stelle secondo la rilevazione di Termometro politico del 28 agosto. Il partito di Matteo Salvini è al 27,3 per cento dei consensi, seguito dal Pd con il 20,4%. Invece il partito di Giorgia Meloni è al 14,4% proprio come M5s. Forza Italia riesce a salire al 6,2&, mentre Azione di Calenda sorpassa Italia Viva col suo 3,4% contro il 3% del partito di Matteo Renzi. Invece la Sinistra è data al 2,7%. C’è poi Italexit di Paragone con il 2 per cento, più avanti di +Europa (1,4%), Verdi (1,2%) e il Partito Comunista (1%). Gli altri partiti tutti insieme sono dati al 2,6%. A fronte di questi dati forniti da Termometro politico, il Governo si attesta al 40,5%, mentre il centrodestra unito al 47,9%. Ma emerge anche una battuta di arresto del Movimento 5 Stelle dopo diverse settimane di crescita.



