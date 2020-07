Sondaggi politici/ Regionali Toscana: Giani al 45% e Ceccardi al 42%, è flop M5s

Le elezioni regionali si avvicinano e uno degli appuntamenti più attesi è certamente il voto in Toscana. I sondaggi politici dell’Istituto Demopolis per Qui News fanno il punto della situazione sulla contesa tra Centrosinistra e Centrodestra: si profila una battaglia all’ultimo voto. Eugenio Giani, candidato dem e “erede” di Rossi, è quotato al 45%, mentre la leghista Susanna Ceccardi è data al 42%. Appena 3 punti percentuali di differenza, con la candidata del Centrodestra che potrebbe contare su un fattore non indifferente: parliamo della maggiore notorietà, 83% contro 81%.

Per la carica di presidente della Toscana è una corsa a due, lo si sapeva, ed i sondaggi politici Demopolis lo ribadiscono: non ci sono speranze per gli altri candidati, con il Movimento 5 Stelle che potrebbe fare i conti con un clamoroso flop. La candidata pentastellata Irene Galletti è quotata tra il 5 ed il 9%, mentre Tommaso Fattori (sostenuto da Sinistra Italiana) viaggia tra il 2 ed il 6 %. Le percentuali degli altri candidati sommate rappresentano il 2%.

SONDAGGI POLITICI, IL PUNTO SULLE ELEZIONI REGIONALI IN TOSCANA

L’Istituto Demopolis ha poi chiesto ai cittadini toscani quali dovrebbero essere le priorità per il futuro Governo regionale ed i sondaggi politici mettono in risalto dossier che potrebbero risultare decisivi nel corso della campagna elettorale. In cima alla classifica troviamo le politiche per l’occupazione e il lavoro con il 76%. Subito dopo troviamo l’efficienza della sanità (70%) e infrastrutture-viabilità (63%).

Questo l’elenco delle restante priorità segnalate dai cittadini toscani: messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici (57%), tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento (54%), potenziamento del trasporto pubblico (48%), istruzione e formazione (46%), investimenti sul turismo (45%), ritorno all’acqua pubblica (42%), riconversione green dell’economia (37%), la casa e il diritto all’abitare (23%).

