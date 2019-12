Sondaggi politici/ Regionali Toscana: Pd batte Lega, ma Cdx al 41% vincerebbe

È inutile che ci si gira intorno, molto se non tutto del destino prossimo del Governo Conte-2 passa dalle Elezioni Regionali di fine gennaio in Emilia Romagna e Calabria: i sondaggi politici di questi ultimi mesi hanno raccontato di un trend “sali-scendi” della Lega che resta però sempre il primo partito del Paese, così come a livello locale tanto in Emilia quanto in Calabria Salvini “rischia” di risultare prima lista per consenso. Questo ovviamente non basta per vincere una competizione elettorale importante come le Regionali, dove la coalizione fa davvero tanto: qui il Centrodestra balbetta un po’ di più, anche se il consenso nazionale di Pd e M5s sempre in discesa non certifica la contemporanea vittoria certa del Centrosinistra. Interessanti in questo senso le prime intenzioni di voto espresse dai sondaggi politici dello scorso 23 dicembre di Emg Acqua sulla situazione della Regione Toscana: qui si voterà in primavera e ancora non vi è una data certa ma potrebbero anche significare, qualora la situazione nazionale dovesse “esplodere” tra M5s-Pd-Italia Viva, un voto contemporaneo a potenziali Elezioni politiche anticipate.

SONDAGGI EMG (23 DICEMBRE): LE INTENZIONI DI VOTO CON M5S ASSIEME AL PD

E allora osservando per bene i sondaggi politici Emg sulla Toscana non possiamo che certificare come ad oggi il Pd “regga” ancora contro la forza prorompente della Lega di Matteo Salvini: nella regione storicamente più “rossa” assieme all’Emilia Romagna, il Carroccio ad oggi prenderebbe il 27% mentre i Dem di Zingaretti conquisterebbero il 30% delle preferenze. Seguono M5s in crisi nera al 10%, Fratelli d’Italia all’8%, Forza Italia al 6%, Italia Viva di Renzi nella sua Toscana al 7%, Sinistra-LeU al 4%: a livello complessivo il Centrodestra vincerebbe però con il 41% dei consensi contro il 37% che otterrebbero il patto anti-sovranista delle forze di Centrosinistra. La partita però potrebbe variare se si dovesse riproporre l’alleanza-patto civico in essere al Governo giallorosso: con M5s assieme al candidato del Centrosinistra allora la Lega e i suoi alleati potrebbero subire la sconfitta elettorale nella Regione “rossa” per eccellenza. Tutto sta a questo punto se ora di primavera il Governo nazionale “regge” oppure no, perché a quel punto sarebbe molto difficile vedere un voto anticipato per il crollo del patto Renzi-Zingaretti-Di Maio-Conte e poi in Toscana un candidato unico per Pd e M5s (cosa che già non succederà per le Regionali di Calabria ed Emilia Romagna del 27 gennaio prossimo).

