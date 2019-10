Sondaggi politici, Regionali Umbria/ Dati nazionali: Lega 32,6%, Governo ko e Renzi..

Meno due alle Elezioni Regionali in Umbria 2019 con il Governo che oggi si presenterà “semi compatto” (mancherà Renzi, ndr) all’auditorium di Narni ufficialmente per «spiegare la Manovra», ma in realtà per provare fino all’ultimo a modificare l’andamento dei sondaggi politici nazionali e locali. Analisi sui singoli candidati umbri non sono possibili per il divieto della legge elettorale, ma guardando a livello nazionale come i singoli partiti si avvicinano al tris di Regionali (oltre all’Umbria, Calabria e Emilia Romagna) la sensazione è che per Pd-M5s-LeU-Italia-Viva il passaggio di queste elezioni possa dare molto più di una “indicazione” sulla resistenza del Governo. Guardando la supermedia dei sondaggi politici stilata ieri da YouTrend/Quorum per Agi (con l’incrocio e la media dei dati Demopolis, Emg, Euromedia, Ixè, Noto, Swg, Tecnè), la Lega di Salvini sale ancora dal 31,4% della scorsa settimana al 32,6% di questa appena conclusa, una crescita netta che non ha paragoni con le altre forze politiche tutte in perdita o in lieve crescita (Centrodestra e Renzi).

SONDAGGI IXÈ (24 OTTOBRE): CHI FARÀ FINIRE IL GOVERNO PD-M5S

Osservando gli altri dati dei sondaggi politici YouTrend scopriamo infatti che le forze di Governo sono tutt’altro che in buona forma alla vigilia delle Elezioni Regionali in Umbria; Pd al 19,1%, perde lo 0,7% in 7 giorni, M5s al 18,7% (-0,8% addirittura) mentre La Sinistra resta al 2% e Italia Viva cresce di poco allo 0,2% dopo Leopolda e tutte le critiche alla Manovra del Conte-bis, che pure sostiene. Bene il Centrodestra non solo con la Lega, ma anche con Fratelli d’Italia all’8,2% di media (+0,3%) e Forza Italia che si attesta al 6,9% (+0,3% anche per Berlusconi). +Europa all’1,8% e Verdi all’1,7% chiudono le intenzioni di voto frutto della supermedia di YouTrend; nel frattempo ieri sera è stata la volta anche dei sondaggi politici di Ixè presentati a Piazza Pulita e una domanda su tutte ha particolarmente interessato la platea. «Chi provocherà la fine del governo?», chiede provocatoriamente il sondaggio, con il Pd che al momento resta il meno indiziato allo strappo (non converrebbe a nessuno), colo il 7,4% dei dem sarebbe disposto a far cadere il Governo, mentre per il 25,8% l’indiziato vero sarebbe Luigi Di Maio e il M5s. Su tutti però è Matteo Renzi a rappresentare il vero pericolo interno alla maggioranza: il 59,7% del campione ritiene che sarà il leader di Italia Viva a provocare la fine del Governo guidato da Giuseppe Conte.





© RIPRODUZIONE RISERVATA