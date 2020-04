Sondaggi politici/ Salvini 29%. FdI supera M5s, Pd 22%: fiducia Governo Conte al 31%

Nei sondaggi politici condotti da Tecné per l’Agenzia Dire si scorge una lieve distanza di quasi tutti i partiti politici rispetto alla scorsa settimana: la crisi da coronavirus prende il 100% dei dibattiti-scontri-dialoghi-novità della politica, facendo perdere “peso” ai leader (tranne che al Premier Conte che tra Decreti e conferenze stampa è sempre in prima linea) e favorendo invece una tentata “cabina di regia allargata” per coinvolgere tutti, Governo e opposizione, nel ricostruire l’economia italiana sotterrata dall’emergenza sanitaria.

Ebbene, nei dati raccolti da Tecné lo scorso 3 aprile scorgiamo un recupero anche se minimo della Lega (dal 28.9% al 29%) mentre a perdere è il Pd con -0,2% su base nazionale che mantiene comunque Zingaretti e Franceschini al 21,85 saldamente davanti ai due “inseguitori”. Resta immutata la situazione con Fratelli d’Italia che stabilmente ormai ha superato il Movimento 5 Stelle (14,4% contro il 13,7%), con la Meloni che guadagna in una settimana ancora lo 0,2% mentre Di Maio “solo” lo 0,1%. Tiene invece sostanzialmente bene Forza Italia, non più ai fasti di un tempo ma ormai stabile terza “gamba” del Centrodestra con il 6,9% dei sondaggi nazionali.

SONDAGGI TECNÈ (3 APRILE): LA FIDUCIA NEL GOVERNO SALE, MA..

A chiudere le intenzioni di voto raccolte dai sondaggi politici Tecné ci pensa poi Italia Viva di Matteo Renzi (che non va oltre il 2,9%, perdendo ancora lo 0,2% rispetto al 27 marzo scorso), appena davanti alla Sinistra al 2,7% (+0,1%). Infine, Verdi all’1,8%, Azione Calenda all’1,6% e +Europa all’1,6% concludono la lista mostrando come al 3 aprile l’astensione-incerti sul voto sono ancora il 45,6% degli intervistati nel sondaggio Tecné. Tanto importante quanto i dati elettorali è il giudizio che costantemente si aggiorna negli italiani in merito all’operato del Governo Conte-2 davanti alla crisi economico-sanitaria generata dalla pandemia Covid-19.

Ebbene, sempre secondo i sondaggi Agenzia Dire, si può scorgere un dato piuttosto anomalo: in una settimana è cresciuta sia la fiducia nell’esecutivo che la sua opposta sfiducia. Come possibile? Semplice, gli italiani “senza opinione” in una settimana sono passati dal’9,2% al 6,7% con presa di posizione sia tra gli anti-Conte che tra i suoi supporters. I dati mostrano infine come ad oggi il 31% degli intervistati appoggi le scelte economiche e socio-sanitarie contro il coronavirus, mentre il 62,3% degli italiani si dimostra tutt’altro che concorde con la linea di azione presa dal Premier Conte e dal Consiglio dei Ministri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA