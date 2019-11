Sondaggi politici/ Salvini 32,4%, recupera M5s: FdI 10%, Renzi stabile e Calenda 1%

È giovedì mattina e come tale i sondaggi politici di Emg Acqua sono stati presentati d Masia ad Agorà: la settimana che ha visto i disastri del maltempo ancora protagonisti, la semi-rissa in Parlamento sul caso Mes e le costanti difficoltà del Governo giallorosso su Ilva e Alitalia, non danno al momento “bottino pieno” alla Lega di Matteo Salvini che invece cala, seppur di poco, dal 32,6% della scorsa settimana all’attuale 32,4% di questa mattina. Le polemiche sul Fondo Salva Stati (e forse ancor di più la Manovra che non convince l’elettorato) porta il Pd a calare fino al 19,7%, mentre in lieve recupero è il Movimento 5 Stelle che rosicchia uno 0,4% in 7 giorni e torna a semi-respirare al 16,5% pur restando con forti problemi di leadership interna e con il rebus Regionali ancora tutto da sciogliere. Intenzioni di voto per eventuali Elezioni politiche che premiano ancora Fratelli d’Italia in crescita fino al 9,9% su scala nazionale, con in pratica la Meloni che “ruba” lo 0,4% di voti a Forza Italia rimbalzato al 7,3%. Nei sondaggi politici di Emg ancora non rientra il “fattore Open” – l’inchiesta che ha coinvolto l’ex fondazione di Renzi – e Italia Viva resta in crescita, seppur lievissima, al 5,3%.

SONDAGGI EMG ACQUA (28 NOVEMBRE): L’ITALIA FRANA, LE COLPE..

Chiudono i sondaggi politici di questa mattina nella trasmissione di Serena Bortone con la prima affermazione elettorale per il nuovo partito di Carlo Calenda e Matteo Richetti – Azione – dato ad un basso 1%. Più degli ex Pd riescono a fare La Sinistra (2%), +Europa (1,9%) ed Europa Verde all’1,3%, mentre Cambiamo! di Toti resta in parità con Calenda all’1% su scala nazionale. Negli stessi sondaggi politici non poteva mancare il riferimento, forte, al dramma vissuto in queste ultime due settimane: prima Venezia, poi i crolli e le frane sulle autostrade della Liguria, danno la sensazione di un Paese con un problema di infrastrutture tra i più gravi in tutta l’Europa. È stato chiesto agli elettori intervistati cosa ne pensano delle opere ancora bloccate in mezza Italia nonostante l’emergenza maltempo e frane e gli italiani hanno dato il loro giudizio: il 24% pensa sia colpa della corruzione latente questo “stallo” infrastrutturale, mentre il 33% dà piena colpa alla politica per non essere in grado di gestire tali problemi. Interessante il dato di maggioranza espresso sulle “colpe” per le opere bloccate: la burocrazia, per il 38% dei rispondenti, rappresenta il vero ostacolo per l’Italia da risolvere per non crollare sotto il peso delle frane e del terreno disastrato.

