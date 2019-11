Sondaggi politici/ Salvini 34,5%, M5s -1,2% dopo caso Ilva. Cattolici ‘vs’ Governo

L’Ilva e la Manovra preoccupando e non poco il Governo, ma anche gli ultimi sondaggi politici non “scherzano”: Pd e M5s continuano a perdere terreno a vantaggio della Lega di Salvini e del Centrodestra. Secondo le intenzioni di voto di Tecnè dell’8 novembre scorso, il Carroccio vola al 34,5%, guadagnano un 1,3% secco in soli 10 giorni. Il Pd scende dal 19,3% del 25 novembre scorso all’attuale 18,8%, mentre il Movimento 5 Stelle becca addirittura l’1,2% di crollo (oggi al 16,8%) dopo lo scoppio del caso ex Ilva e le difficoltà interne negli accorsi sulla Manovra di Bilancio. Il “boom” non resta solo alla Lega ma anche al principale alleato nella coalizione di Centrodestra, Giorgia Meloni con FdI salito fino al 9,1% su base nazionale. Tiene ancora Forza Italia al’8,1%, nonostante il caso Carfagna mentre Renzi con Italia Viva resta l’unico partito di Governo a guadagnare, seppur poco con il 4,5% attuale. Scende +Europa fino all’1,8%, poi la Sinistra all’1,7% e i Verdi all’1,4%.

SONDAGGI IPSOS (10 NOVEMBRE): I CATTOLICI E LA POLITICA

Osservando più da vicino gli ultimi sondaggi Ipsos invece si cambiare decisamente “registro” e si abbandonano solo per un attimo intenzioni di voto e flussi elettorali: il tema dei cattolici in rapporto alla politica, dopo l’appello dell’ex n.1 Cei – il Card. Camillo Ruini – ad aprire al dialogo anche con la Lega di Salvini, è cresciuto decisamente quantomeno nel dibattito pubblico. Ebbene, Pagnoncelli per il Corriere della Sera ha registrato l’andamento di questo ultimo periodo e non offre un prospetto “esaltante” per l’impegno dei cattolici in politica, sceso a solo il 9% della popolazione. Al netto di ciò, la Lega di Salvini si conferma il partito più votato dall’elettorato cattolico: sia tra i praticanti assidui – si tratta del 32,7% in questo caso – sia tra coloro che hanno una frequenza alla messa “saltuaria” – 38,4 per cento – oppure occasionale (35,4 per cento). Il Pd viene scelto dal 20% dei credenti mentre è crollo della fiducia, anche tra i cattolici, verso il M5s sceso al 14,3% di fiducia. Sommando poi i voti tra i credenti nelle due coalizioni principali, i sondaggi Ipsos di Pagnoncelli certificano un Centrodestra al 48,2% tra i praticanti, 55,9% tra i “saltuari”.

