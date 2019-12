Sondaggi politici/ Salvini (41%) e Meloni (33%) abbattono Governo al 24%: M5s 16,5%

Nell’intervista rilasciata da Fabrizio Masia – direttore generale Emg Acqua) – al nostro quotidiano, emergono dati interessati dagli ultimi sondaggi politici in merito alla complicata fase politica in corso tra Governo, opposizione e istituzioni europee: un Governo mai così in basso in termini di fiducia (24%) fa capire come al di là dei singoli voti per Pd e M5s è l’immagine delle sfide e dei temi in “ballo” per il Conte-bis a non “sfondare” nell’elettorato italiano. Secondo i sondaggi Emg i nodi Ilva, Alitalia, Mes e pure l’imminente Manovra 2020 sono tutti dei punti di profonda crisi tra le 4 forze di Governo tanto esternamente quanto all’interno dei singoli partiti, specie Pd e M5s. La fiducia nel Conte-2 in questo momento è al 24% secondo Masia, che aggiunge «ma va tenuto conto che quando il governo si è insediato era attorno al 30%. Se pensiamo che il governo Renzi quando si insediò godeva della fiducia del 46% degli italiani, vediamo che questa coalizione è colpita da uno scetticismo generale». Nei singoli dati elettorali, il Movimento 5 Stelle al momento vale il 16,5% con una lieve risalita dagli scorsi sondaggi politici Emg dopo il rinnovato sodalizio Grillo-Di Maio; quanto a Zingaretti e ai dem, «Pd tutto sommato tiene, è al 19,7%. Non dimentichiamoci che Renzi ha portato via un bel po’ di voti, Italia Viva è poco più del 5%».

SONDAGGI EMG ACQUA (1 DICEMBRE): BOOM SALVINI-MELONI

Se poi si guardano i singoli leader e la fiducia dell’elettorato nel loro operato, i sondaggi politici Emg mostrano come Lega e Fratelli d’Italia siano ancora i partiti più “stimati” dagli italiani intervistati: Salvini al 41% e Meloni in netta crescita al 33% contribuiscono a togliere sempre più fiducia al Governo e allo stesso Premier Conte, individuato dal leader del Carroccio come l’attuale “vero nemico politico”. «C’è una parte di sinistra e una parte di destra che con la nascita del governo giallorosso si è rivolta a Lega e Fratelli d’Italia. In Umbria la Meloni ha preso il 10,4%, è parecchio per una Regione considerata da sempre rossa», spiega ancora al Sussidiario.net il direttore di Emg Acqua Fabrizio Masia. Bene però fa tutto il Centrodestra con un dato che si aggiorna settimana dopo settimana e che si fissa a fine novembre oltre il 50% delle intenzioni di voto: «la Lega che vale il 33% e Fratelli d’Italia che è attorno al 10% questa ipotetica alleanza vincente la possono già garantire, meglio ancora se c’è Forza Italia che è sul 7%». Complice la crescita in fiducia nel Cdx anche il crollo del Premier Conte nella fiducia “personale”: dal 50% di due mesi fa al 33% attuale, il tutto alla vigilia dell’intervento in Parlamento sul complicato caso Mes che potrebbe portare noi fulmini e saette sul Governo giallorosso.

